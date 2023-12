Placebo regresa a Chile con show en el Movistar Arena: presentarán su álbum “Never Let Me Go”

Placebo, reconocida como una de las bandas líderes del rock alternativo británico, volverá a Chile para actuar en el Movistar Arena el 20 de marzo de 2024. Tras diez años sin pisar el país, ahora regresan con el carisma de Brian Molko y Stefan Olsdal.

De acuerdo a lo informado por la productora Lotus, en este concierto, presentarán su octavo álbum, ‘Never Let Me Go’, del cual, brillan por su éxito, canciones como “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time” y “Happy Birthday In The Sky”.

Desde su formación en 1994, la banda ha vendido más de 13 millones de álbumes y sigue siendo un gran referente musical por sus emblemáticos temas que marcaron las generaciones de los 90′. Su estilo combina rock, post-punk y gótico, con canciones notables como The Bitter End y Every Me and Every You.

Valor de las entradas

Las entradas estarán disponibles en preventa desde este 5 de diciembre a las 12:00 horas para clientes del Banco de Chile, y la venta general comenzará el 7 de diciembre al mediodía a través de Puntoticket. Los precios van desde $34.500 en Tribuna hasta $109.300 en Platea Baja Diamante, con una cancha única a $57.500.

Cabe recordar que Placebo es conocida por pedir a sus fans que no usen teléfonos durante sus conciertos, una solicitud que ha generado debate entre sus seguidores.