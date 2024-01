Brutal ataque de un hombre a jueza en plena audiencia durante la lectura de cargos en Estados Unidos

El pasado miércoles en la Corte del Distrito del Condado de Clark en Las Vegas, la jueza Mary Kay Holthus fue brutalmente atacada en medio de una audiencia que se llevaba a cabo en contra de un hombre que solicitaba junto a su abogado el beneficio de libertad condicional por cargos relacionados con violencia.

El agresor Delone Redden, de 30 años que estaba siendo formalizado por intento de agresión con lesiones graves, cuando el pasado 23 de abril el sujeto amenazó a otra persona y le causó graves lesiones corporales, ya en el mes de noviembre se declaró culpable y en diciembre la jueza del caso ordenó su arresto después de que no compareciera ante el tribunal. Este 3 de enero se estaba llevando a cabo una nueva audiencia del caso.

Durante la audiencia a través de su abogado Radden mientras solicitaba la libertad señaló, “Siento que no deberían enviarme a prisión, pero si es apropiado para ti, entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer”, dijo el imputado.

Pese a la solicitud, la jueza Holthus negó el pedido diciendo: “Creo que es hora de que pruebe algo diferente”. La decisión que claramente no le gustó al imputado que de inmediato agredió de manera violenta a la magistrada. Este quedó registrado en un video que se ha hecho viral rápidamente.

En las imágenes se ve como la jueza termina de decir algunas palabras y rápidamente Radden se lanzó sobre ella, saltando por sobre el estrado y llevándola al suelo. En el momento del ataque varias personas intervinieron para inmovilizarlo en el piso.

Luego del ataque el agresor quedó condenado por violencia y además su situación judicial empeora, ya que, enfrentaría múltiples nuevos cargos por agresión contra una persona protegida, incluyendo a la jueza y al personal del tribunal.

Pese a las lesiones sufridas la jueza Mary Kay Holthus, esta no fue hospitalizada, mientras que un guardia que intervino en la pelea recibió tratamiento y necesitó puntos de sutura por una lesión en la cabeza.

