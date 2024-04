O.J. Simpson muere a los 76 años tras una larga lucha contra el cáncer

La estrella del fútbol americano, absuelto por asesinato, O.J. Simpson, murió este miércoles a los 76 años, según anunció este jueves su familia en redes sociales.

“El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer”, escribió en la cuenta de X del deportista su familia.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024