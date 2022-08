Flavia Torrealba y acuerdos para reformas a nueva Constitución: (De ganar el Apruebo) "Hay que ampliar la base de legitimidad del nuevo texto para poder implementarlo"

Hace una semana atrás, el Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó la posibilidad de que las coaliciones de Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, alcancen un acuerdo para mejorar la propuesta de nueva Constitución previo al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En esa línea, el Mandatario manifestó que "no solamente lo veo viable, sino que lo insto".

"Yo he conversado con los presidentes de partidos respecto a este punto en particular. Yo no veo dificultad para llegar a un acuerdo, creo que se está dando un debate que enriquece, donde hay un consenso transversal entre quienes quieren una nueva Constitución, de que el proyecto se pueda mejoras", abordó.

Ante esto y en conversación con El Mostrador en La Clave. la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, abordó si existe o no la posibilidad de alcanzar los acuerdos para reformas en las coaliciones de Gobierno a raíz del llamado del Presidente Boric.

"Yo creo que sí, hay varias cuestiones que precisar. Los partidos políticos no fueron mandatados por la población para diseñar una Constitución, pero sí tenemos como parte del sistema político la responsabilidad de pensar en el día después del 4 de septiembre", manifestó.

"Aunque ganemos (Apruebo), si la llegada es estrecha no se puede configurar una Constitución legítima si no tienes una amplia base de apoyo", complementó.

En la misma línea, apuntó que "tenemos que sentarnos a conversar sobre las precisiones, las barandas que van a tener cuestiones como la plurinacionalidad, sistema político o el sistema judicial, que le den tranquilidad y certeza a la población, porque efectivamente no es la gente que está por el Rechazo la que está pensando en votar o no por nuestro texto constitucional".







"Independiente que ganemos, creemos que el resultado va a ser estrecho. Por eso, hay que ampliar necesariamente la base de legitimidad del nuevo texto constitucional para poder implementarlo, si no puede terminar siendo letra muerta", sentenció.