Presidente Boric insta a las coaliciones de Gobierno a llegar a un acuerdo para mejorar propuesta de nueva Constitución antes del plebiscito

El Presidente Gabriel Boric afirmó que "insta" a las dos coaliciones de su Gobierno (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático) para que lleguen a un acuerdo sobre mejorar la propuesta de nueva Constitución, previo al plebiscito del 4 de septiembre.

En un punto de prensa, el Mandatario fue consultado sobre si ve viable que ambas coaliciones lleguen a un acuerdo para mejorar la propuesta del texto constitucional previo al 4 de septiembre. Al respecto, Boric dijo: "no solamente lo veo viable, sino que lo insto".

Asimismo, comentó que "yo he conversado con los presidente de partidos respecto a este punto en particular (...) Yo no veo dificultad para llegar a acuerdo, creo que se está dando un debate que enriquece, donde hay un consenso transversal entre quienes una nueva Constitución, de que el proyecto se puede mejorar".

"Hay una discusión respecto a cuáles son los contenidos específicos en aquello, pero yo veo una voluntad compartida de las dos coaliciones de impulsar un proceso de mejoras", agregó el jefe de Estado.

"Es importante entender de que los escenarios de Apruebo y Rechazo son distintos. Si se aprueba el nuevo proyecto de Constitución, no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha en los últimos 30 años", prosiguió.

En esa línea, sostuvo que "si se rechaza (la propuesta de nueva Carta Magna), vamos a volver a fojas cero y tendríamos que empezar un nuevo proceso constituyente tal como lo decidió el pueblo de Chile y ya lo manifesté de manera clara que esa es la posición del Gobierno".