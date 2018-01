A través de un comunicado. la Compañía de Jesús admitió que el sacerdote Jaime Guzmán Astaburuaga, cumple una condena canónica por abusos sexuales a menores de edad mientras trabajó en el Colegio San Ignacio El Bosque, durante los años 1984 y 1994.

El caso se hizo público luego de que el conductor de televisión José Miguel Viñuela contara al aire, sin dar el nombre, que durante un paseo, Guzmán les propuso bañarse sin ropa y luego les tomó fotos, además de agarrar los genitales de los alumnos durante el sacramento de la confesión.

Habiendo verificado la información, podemos señalar que este testimonio se refiere al P. Jaime Guzmán Astaburuaga y a hechos sucedidos en el Colegio San Ignacio El Bosque, donde el sacerdote mencionado trabajó entre los años 1984 y 1994", dice el comunicado.

Los jesuitas explican que por petición de uno de los afectados, el caso no se hizo público por petición de uno de los afectados. Pero que los hechos se comprobaron y Guzmán cumple la condena canónica desde junio de 2012.

"Entre agosto de 2010 y comienzos de 2011 se recibieron testimonios contra el P. Guzmán, por personas que en la época de los hechos denunciados eran menores de edad. Habiéndose realizado la investigación correspondiente, en junio de 2012, la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó la culpabilidad del P. Guzmán, quien, en la actualidad, cumple la pena impuesta. Esta incluye la prohibición del contacto con menores de edad y la restricción de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal", agrega el comunicado.

Cuando Viñuela hizo pública la situación, el sacerdote jesuita Fernando Montes, le pidió también en un programa de televisión, Estado Nacional de TVN, que se acercara a contarle "exactamente lo que pasó", ya que Montes era rector en la época que ocurrieron los hechos.

Fernando Montes admitió que supo de las fotos y reprendió a Guzmán, pero nunca consideró ocultar los hechos.

“Un papá me contó lo de las fotos y honradamente llamé a esa persona y los reprendí, pero en ese tiempo nadie me dijo que había sido tocado o esas cosas por ese sacerdote. En ese momento hice lo que me pareció lo más fuerte que podía hacer. En ningún momento pensé en ocultar, sinceramente”, dijo.

A partir de ahora, la congregación destinó una cuenta de correo para que las personas puedan entregar mayores antecedentes.

"Dada la nueva información conocida, se activó el protocolo que la Compañía de Jesús tiene para estos casos. El P. Arturo Vigneaux, delegado provincial para recibir denuncias contra jesuitas, ya se reunió con la persona que recientemente aportó su testimonio en torno a este caso. Quienes tengan nuevos antecedentes, pueden contactarlo directamente al correo: delegado.prevencion@jesuitas.cl", dice el comunicado.

Y concluyeron enfatizando "nuestro compromiso de actuar con la máxima diligencia, colaborando con las instituciones civiles y eclesiásticas competentes, en virtud del cuidado y transparencia con las personas víctimas de abuso".