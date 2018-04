Hace un mes Jaime Concha y Jorge Franco, ex alumnos del Instituto Alonso de Ercilla, revelaron algunos de los abusos de los cuales fueron víctimas por parte de integrantes de la Congregación de los Hermanos Maristas. Entre ellos, se mencionó la participación del ex vicario de la Solidaridad, Cristian Precht.

Franco relató que el ex vicario de la Juventud, Miguel Ortega “me empujó a la pared y me comenzó a tocar el cuerpo bajando sus manos y obviamente me sentí muy incomodo, mientras observaba Cristian Precht, y me fui”.

Concha, por su lado, aseguró que Precht, durante una confesión, le realizó tocaciones en sus genitales, además de intentar besarlo y masturbarlo. “Cristian Precht acaba de terminar su suspensión, pero él no puede volver a estar con contacto con niños, ni con adultos”, agregó, en alusión a la condena de cinco años que recibió en 2012 donde fue suspendido del ejercicio público del sacerdocio por “conductas abusivas con menores y mayores de edad”, dijo.

Cabe destacar que Precht y Ortega fueron compañeros en el Seminario.

Frente a estas acusaciones, el religioso negó “absolutamente” haber sido autor de estos hechos. “En distintos medios de comunicación mi nombre ha aparecido reiteradamente relacionado con graves acusaciones que pesan sobre algunos Hermanos Maristas. Niego absolutamente haber participado, en forma alguna, en los hechos que calumniosamente se me imputan“, señaló en una carta enviada a La Tercera.

“Defenderé mi honra personal y ministerial por todos los medios a mi alcance y en toda instancia que aparezca vulnerada. Para estos efectos le he pedido al abogado Luciano Fouillioux que se haga cargo de mi defensa. Con él estudiaré todos los recursos previstos en la ley”, agregó en la misiva.