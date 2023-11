Interrupciones en sistemas de pago electrónico: alternativas y prevención para las y los usuarios

Este sábado, todos los bancos españoles reportaron fallos en operaciones de pago con tarjeta por la caída en el sistema de una de las empresas para realizar pagos por internet.

En Chile también se han vivido situaciones así, con intermitencia en los servicios y dificultades para realizar transferencias, pagos a través de la web y incluso realizar giros en cajeros automáticos.

Una pausa, aunque breve, en los sistemas de pago puede interrumpir los flujos comerciales de toda una economía. Es frecuente que, cuando los usuarios van a realizar un pago por diversas plataformas, en más de una oportunidad se ha evidenciado la fragilidad de las transacciones electrónicas, enfocando la atención en la importancia de prevenir y contrarrestar estos contratiempos.

¿Cómo funcionan los sistemas de pago electrónico y que tan frágiles son?

Los sistemas de transacción electrónica involucran diversos actores: el comprador, su banco, el vendedor, entidad financiera, plataforma o pasarela de pago y las redes de tarjeta como Visa y Mastercard. El proceso en el que se involucran todos estos actores implica una transmisión segura de datos cifrados, la verificación de fondos y la aprobación de la transacción por parte de la entidad bancaria del comprador.

El sistema está sumamente inmerso en la sociedad, por lo que su fallo puede obstaculizar las operaciones comerciales y afectar ventas que pueden llegar incluso a perturbar el funcionamiento económico general. Aunque las interrupciones no suelen ser por largos periodos de tiempo, su impacto puede ser significativo e importante.

El director de tecnología de Asimov Consultores, Nicolás Silva, señala que para poder minimizar el impacto de las caídas en los sistemas de pago es “importantísimo implementar prácticas de respaldo y redundancia efectivas. Esto incluye la creación de respaldos en distintas ubicaciones geográficas, asegurando así una transición suave al sistema de respaldo en caso de fallos. Además, es importante realizar pruebas regulares de estos sistemas para garantizar su fiabilidad y eficacia”.

De igual manera sostiene que “durante una caída del sistema de pago, la comunicación con los usuarios se convierte en un aspecto vital. Mantener una comunicación transparente y proactiva, informando a los usuarios sobre el estado del problema y los tiempos estimados de resolución, puede minimizar la preocupación y la confusión”.

Además, es enfático en que la manera de comunicarse también es importante, por lo que “utilizar múltiples canales de comunicación, como el correo electrónico, las redes sociales y el sitio web, es fundamental para alcanzar a la mayor audiencia posible. Además, contar con una página de estado del sistema que se actualice en tiempo real es una excelente práctica para mantener informados a los usuarios”.

A su vez, el gerente de Ingeniería de Negocios de IFX Netglobalis, Herwin Cajamarca, manifiesta que “la comunicación es fundamental no solo para informar lo que pasó, sino también proponer el/los planes(es) de contingencia que se hayan tomado. Por ejemplo, el redireccionamiento a un nuevo portal” y es expletivo en señalar que “la rapidez en la comunicación se puede mejorar dedicando un equipo a esta labor con conocimiento técnico y que pueda leer rápidamente las diversas etapas por las que se transita en un proceso de contingencia y recuperación”.

¿Qué otras alternativas utilizar para realizar pagos y transacciones?

Silva comenta que “las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial tienen un papel crucial en mejorar la seguridad y estabilidad de los sistemas de pago. La IA puede ser utilizada para detectar comportamientos anómalos en transacciones, lo cual es fundamental en la prevención de fraudes y en posibles ataques a estos sistemas”.

El profesional de IFX Netglobalis, por su parte, señala que también “apoya en la implementación de sistemas de autenticación biométrica, que pueden analizar en tiempo real características únicas que identifican al real propietario de la información”.

Mientras que el director de Tecnología de Asimov reconoce que “para evitar la dependencia de una única plataforma, es recomendable que los usuarios consideren diversificar sus métodos de transacción” y añade que “hoy en Chile, afortunadamente, ya contamos con diversas pasarelas de pago, por lo que no es un gran problema una eventual caída de una. Tenemos variadas opciones y como usuarios debemos acostumbrarnos a usar distintas plataformas para no depender de solo una”.

Prácticas para mejorar la seguridad de las y los usuarios

Silva comenta que “para detectar problemas de seguridad, los usuarios deben estar atentos a señales como cargos no autorizados en sus tarjetas y/o cuenta corriente. Es recomendable habilitar la opción que tienen la mayoría de los bancos de enviar una notificación cada vez que se te hace un cargo. Así te puedes dar cuenta en forma inmediata si tu tarjeta se está usando en algún lugar no autorizado”, y, a su vez, manifiesta que “lo más importante es habilitar el segundo factor de autenticación siempre que se pueda. Si tú tienes habilitado esto, incluso aunque los delincuentes tengan acceso a tu contraseña, no van a poder ingresar a tu cuenta. Hoy en día uno debe asumir que tarde o temprano tus contraseñas se van a terminar filtrando. Por eso se hace imprescindible habilitar el segundo factor”.

El profesional asegura que “si algo no funciona al tratar de completar la transacción, eso debería darte la primera alerta. Luego de eso, uno puede buscar en redes sociales como X (Twitter) si este problema le está pasando a más gente o es solo individual. Si solo te está pasando a ti el problema, lo mejor es que te comuniques con el comercio y le indiques lo que te está pasando”.

El experto en tecnología recomienda de igual manera diversas aplicaciones que permiten llevar un registro de gastos en el mes, para poder tener un control en caso de que las plataformas de pago gestionen cobros y no funcionen de la forma adecuada y señala que “Expenses para iOS y Bluecoins en Android son muy recomendables. Esto te permite llevar un conteo del gasto en el mes, el cual puedes comparar con el detalle que te da el banco. Otra buena práctica es habilitar las notificaciones que te da

el banco al realizar cada transacción. Así te puedes dar cuenta en forma inmediata si se te está haciendo un cargo que no corresponde”.

¿Cuál sería una de las soluciones para las caídas de las plataformas de pago?

