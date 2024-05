Kirsten Sehnbruch, experta en mercado laboral: en Chile “hay mala calidad de empleo”

La directora suplente del International Inequalities Institute del London School of Economics (LSE), Kirsten Sehnbruch aseguró que en Chile, hay una mala calidad de empleo y que las medidas para aumentar el salario mínimo son “un parche”.

“No basta con que la gente participe en el mercado laboral. Yo sé que las tasas de ocupación todavía son menor de lo que eran antes de la pandemia. Eso también tiene que ver con el contexto económico y con esa crisis de costo de vida en particular. Hay un tema de participación. Eso no garantiza que tengan un buen empleo que sirva para vivir”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Hay otras características del empleo en Chile que no han mejorado. Por ejemplo, la estabilidad del empleo”, agregó.

Debido a estos problemas, “el segmento de trabajadores que tienen mala calidad de empleo, en muchos casos, son trabajadores que no están cubiertos por una legislación de sueldo mínimo. Eso es un punto absolutamente fundamental. Y lo otro es que son trabajadores que están pasándose permanente. Simplemente entre un empleo informal o otro de mala calidad al siguiente. Entonces, el ingreso por sí solo no te alcanza. Tú tienes que tener un ingreso estable, con horas previsibles. No trabajar una semana por 80 horas y al otro día, la semana siguiente, no tener empleo”.

“Tienes que tener continuidad no solamente en tu empleo, sino también en tus flujos de ingreso. Entonces, claro, estas medidas que se están hablando de aumentar el sueldo mínimo, son todas medidas parches en el fondo. Hay que pensar el mercado laboral desde una perspectiva mucho más holística. Apoyar a los trabajadores, por ejemplo, para que se capaciten, establecer políticas sociales o políticas públicas que los apoyen en ese proceso”, añadió la experta.

En ese sentido, agregó que “para incorporarse al mercado laboral, desde la perspectiva de un segmento medio del mercado laboral, tiene que valer la pena. Y eso significa ganar un sueldo que valga la pena, pero también trabajar en continuidad. Son unas condiciones que les permiten, por ejemplo, reconsiderar sus obligaciones familiares con los del trabajo. Entonces hay un cambio de actitud que se nota a nivel internacional y ha bajado la tasa de empleo en muchos países. A raíz de la pandemia, a raíz de un cambio de actitud frente al trabajo, al empleo, en todas partes del mundo está pasando esto”.

“La política laboral y social, y la política pública, es muy lenta para reaccionar a esos fenómenos”, cerró.