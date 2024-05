Redes sociales: el factor determinante en las decisiones de compra

El impacto de las redes sociales en la sociedad cada vez se registra con mayor fuerza en diversas aristas. Así lo demuestra también el último informe «Claves Consumidor» de Ipsos, un estudio trimestral sobre el marketing y consumo en Chile, que arrojó datos reveladores sobre el acceso, uso e influencia de las redes sociales en la sociedad chilena.

Según el estudio, el 9 de cada 10 chilenos utiliza las redes sociales diariamente, siendo una parte integral de su vida cotidiana. Entre los hallazgos más significativos, se destaca que el 52% de los encuestados considera las redes sociales como su principal fuente de información al decidir sobre compras o marcas. Este porcentaje aumenta aún más en la generación Millennial, alcanzando un 59%.

Apoyado en esas cifras, el Director de Operaciones de Incuba UdeC, Óscar Sánchez Aspe, argumentó que las empresas deben tener una estrategia clara y bien estudiada, que no es solo llegar y publicar lo que están haciendo junto con pagar por publicidad. «¿Quieres vender más? ¿Quieres crecer en clientes? ¿Quieres crecer en seguidores? Cada uno de esos tiene una estrategia completamente diferente».

Consultado sobre cómo ha evolucionado el papel de las redes sociales en la toma de decisiones de compra en los últimos años, Sánchez precisó que inmersos en un mundo tan digitalizado y con un acceso a la información que hoy en día está a la mano de manera instantánea, el papel de las redes sociales es clave.

Sobre aquellas estrategias, el profesional manifestó que con tanta información hoy existe en las redes sociales, con mucha competencia que busca los mismos resultados, se debe analizar, por ejemplo, en cuál de todas las redes sociales estar. “Facebook, Instagram y TikTok son públicos diametralmente opuestos. Si buscas un público más adulto, deberías tender a irte a Facebook. Si buscas un público más juvenil, TikTok es la opción”.

Sánchez apuntó que incluso más allá de eso se debe entender que no puedes realizar una acción que tienda a vender en Instagram sin que se esté midiendo. “¿A cuánta gente estás llegando? Si estás llegando realmente a la gente que corresponde. Porque a mí, por ejemplo, a veces me aparece publicidad de una carnicería en Santiago y yo soy de Concepción. ¿Para qué me aparece eso? No tiene sentido. Es una pérdida de dinero”.

“Como decía el estudio de Ipsos, ya más de la mitad de la población, el 52% del país, está tomando decisiones en torno a compras y ventas relacionadas con redes sociales. Ahí es donde se informan, ahí es donde buscan, ahí es donde aparece la publicidad de lo que constantemente estás buscando. Por lo mismo, hoy en día no puedes no estar, es clave tener presencia en redes sociales, pero una presencia estratégica”, señaló el Director de Operaciones la incubadora de negocios de la Universidad de Concepción.

El caso de IncubaUdeC

Al respecto, la directora de Comunicaciones y Marketing de Incuba UdeC, Cecilia Figueroa Moya, expresó que dichos números coinciden con los que manejan, e incluso se incrementan en las mediciones hechas en la comunidad en la que se desempeñan en otros aspectos.

“Constantemente estamos encuestando a nuestros emprendedores y emprendedoras para saber de qué manera se informan de nuestras actividades, de qué manera quieren conocer o tener acceso a los diferentes programas o servicios que entregamos y los números son categóricos: más del 80% responde que lo hace a través de redes sociales”, contó.

Son más de 25 las campañas digitales que IncubaUdeC realiza entre marzo y diciembre. Las más consumidas son las que tienen que ver con casos de éxito y las más buscadas dicen relación a las temáticas de acceso a financiamiento, “cuáles

son las convocatorias disponibles en el mes, cuáles son los servicios de apoyo, cuáles son los fondos a los que pueden postular, acceso a financiamiento público y privado, etc.”, explicó Figueroa.

Instagram es la red preferida por la comunidad IncubaUdeC. Figueroa añadió que hay que estarle tomando el pulso al segmento, “dónde está, a qué hora, cuándo es el momento en que más interactúa contigo, qué días de la semana, qué tipo de

contenido buscan permanentemente, etc.”.

“Es tanta la importancia que le han dado que ahora también tienen una persona de dedicación exclusiva a estar subiendo contenido a sus redes, porque además hay que responder en tiempo real. Figueroa estimó que las consultas vía comentarios o DM están alrededor del 90%. “Tienes que cuidar ahí tu imagen y capacidad de respuesta, porque finalmente esa es tu atención al cliente”, cerró.