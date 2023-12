Hipódromo Chile estrena para el St. Leger innovador sistema de iluminación inteligente

Fernando Coloma Correa, presidente de Hipódromo Chile, destaca lo trascendente que resulta esta innovación para el recinto y la experiencia de los visitantes, “este es una de las inversiones más importantes que el Hipódromo Chile ha realizado en la última década, y que tiene como objetivo mejorar nuestro espectáculo en vivo en la cancha de carreras y también beneficiar la transmisión de televisión con mejor nitidez y resolución, que será sin duda muy valorada por nuestros clientes en Chile y también en el extranjero. Esta iluminación nos permitirá ser más eficientes en el uso de la energía y amigable con el medioambiente.”

Enel X se encarga de la implementación, la operación y mantenimiento del proyecto por un periodo de 10 años. Al respecto, Karla Zapata, gerente general de Enel X, sostiene, “esta clase de proyectos por el que apuesta Hipódromo Chile, con todo el know how y la consolidación de la alianza entre Enel X y Signify, es una potente señal que la industria del entretenimiento y los eventos deportivos exigen los mejores estándares en la calidad en sus presentaciones. Un recinto de la importancia, las dimensiones y la gran frecuencia de carreras que tiene el Hipódromo Chile no solo gana en eficiencia energética, sostenibilidad y en la calidad de su nuevo sistema lumínico, sino que también ellos se ponen a la altura de los recintos deportivos más importantes del mundo que gozan de la misma tecnología. Hoy este tipo de mejoras y avances la gente las exige, las celebra y aprecia”.

El proyecto de iluminación inteligente desarrollado para Hipódromo Chile contribuye a la sostenibilidad de sus operaciones y tiene el potencial de evitar la emisión de cerca de 345 toneladas de CO2e al año, lo cual equivale a plantar 862 árboles.

La concreción de este proyecto se suma al desarrollo de la nueva iluminación del Coliseo del Estadio Nacional para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 y a otras iniciativas de iluminación deportiva implementadas por Enel X en Copa Davis Club de Tenis Unión de Viña del Mar, Chile ATP Open Santiago 250, entre otros.