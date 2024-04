Activismo regenerativo: Encordadas, un encuentro por el mar

Con dos actividades en diferentes regiones del país y con convocatorias paralelas es cómo se comenzó a gestar el encuentro de activismo regenerativo por el mar.

En la región del Biobío y la región de Valparaíso fueron realizados ambos encuentros en torno a la importancia del mar y las diferentes luchas socioambientales en los diversos maritorios de Chile.

Encordadas, un encuentro en torno a la importancia de la protección de los maritorios, se desarrolló en primera instancia en el Parque Pedro del Río y Zañartu, y también en Caleta Chome, coordinado por el Colectivo Soplo a la Vista; por su partem en Con-Con, organizaron las Chungungas.

“La palabra encordadas tiene varios significados, en alusión a una cordada, a trabajar en conjunto y unidos, y también en la parte de zoología marina en alusión a la notocorda. Es un juego de significados que terminó en Encordadas por la mar”, destacó Camila Calderón, miembro del Colectivo Soplo a la Vista.

Este encuentro regenerativo está enfocado en las mujeres que viven activamente la lucha de proteger el mar en diferentes contextos, un espacio de autocuidado y reflexión. “Es interesante lo que se genera, es importante la conversación y la reflexión. Todos tenemos distintas maneras de abordar los conflictos socioambientales en nuestros territorios”, agregó Camila Medina, miembro de la Coordinadora Chorera.

Parte del recorrido que realizaron las asistentes al encuentro lo guió Fernanda Silva, habitante de la Caleta Chome, quien aseguró que el “guiado no es solo ir a caminar o llevarte a dar una vuelta en bote. Mi guiado es irles relatando los lugares, las características de la flora y fauna para que la gente lo valore, y de esa manera lo proteja. Porque si tu no conoces, ¿qué vas a proteger? Si no sabes lo que hay y no lo conoces”.

También estuvo presente la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, Sofía Valenzuela, quien agregó que “instancias como estas son muy importantes, porque no solamente es la parte productiva, sino que la conservación. La biodiversidad y cómo el cambio climático y otros están impactando nuestros océanos y hay poco que se ha hecho en esta materia”.

Desde Punta Arenas, la zona centro y el norte del país, lograron asistir al encuentro y fueron parte de profundas reflexiones en torno a generar los espacios propicios para la conversación en torno a las diferentes luchas de los territorios por el mar.

“En estos tiempos de desgaste y cansancio, proponemos un activismo regenerativo, es decir, un activismo basado en cuidados mutuos y autocuidados. El activismo regenerativo busca establecer espacios seguros de aprendizaje y acción colectiva donde compartimos riesgos y experiencias en comunidad”, finalizó Jens Benöhr, encargado de activismo ambiental de Patagonia Chile.

