Crean red de intercambio de libros en todo Chile para llevar a familias de sectores vulnerables

Bibliotecas Poderosas busca establecer un puente entre familias donde estos materiales ya no están en uso para llevarlos a lugares donde es urgente fomentar la lectura en los niños y sus cuidadores principales.

Un reciente estudio reveló que el 96% de los niños de primero básico no conoce las letras del abecedario completo. Son niños principalmente provenientes de sectores vulnerables y que en muchos casos no tienen acceso a leer en sus casas, ya sea por la falta de libros o porque en sus hogares no se ha incorporado la relevancia de contar con ellos para su desarrollo.

Ante esta realidad, desde Fundación Familias Power (FFP) han tomado acción con diversos programas para recuperar la lectoescritura, siendo Bibliotecas Poderosas su más reciente iniciativa. Ésta, busca crear una gran red de recolección e intercambio de más de 15 mil libros a lo largo de todo Chile.

La campaña posee dos ejes. Por un lado, busca ser un puente entre los sectores y personas que tienen la intención de donar libros nuevos o usados en buen estado y quienes necesitan estos textos. De esta manera, la Fundación ha contado con el apoyo de colegios como el Alemán de Santiago y el Nido de Águilas de la misma ciudad, los que ya han logrado entregar más de 3 mil textos.

Por otro lado, dada la gran red territorial que la FFP posee a lo largo del país y que le permite llegar y acompañar a familias vulnerables durante todo el año, la fundación se ha comprometido a llevar y asegurar la entrega de los textos donados a las más de 3.500 familias y colegios que forman parte de sus programas educativos y más aún, impulsar que mes a mes, éstas intercambien los libros fomentando así bibliotecas poderosas y el gusto por leer.

“Somos la red territorial más grande de Chile en términos de apoyo a la educación temprana lo que nos faculta y obliga a impulsar Bibliotecas Poderosas, creando un gran puente de intercambio de libros a nivel nacional que permita fomentar la lectura en familias de sectores vulnerables”, explica Anne Traub, directora ejecutiva de la Fundación Familias Power.

“Aquí la idea es llegar con textos para los niños y también para sus padres o cuidadores principales. Este último aspecto es clave, ya que si logramos que los adultos lean más, ello impactará positivamente en sus hijos y en su desarrollo lector futuro”, agrega.

Los interesados en donar sus libros nuevos o usados en buen estado se pueden a la campaña ingresando en www.familiaspower.cl