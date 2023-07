Lápices blanqueadores: peligros del aclaramiento dental en casa

Más que “blanqueamiento dental” al utilizar agentes blanqueadores en las piezas dentarias lo que realmente sucede es un proceso de decoloración, lo que se aprecia principalmente en superficie y genera un aumento en la luminosidad del diente. Por lo tanto, el concepto más correcto sería aclaramiento dental y no blanqueamiento.

La estética de los dientes es de gran importancia para muchos pacientes y es por esto que muchos de ellos, sin conocimientos en odontología, deciden buscar nuevos recursos que cumplan con sus expectativas y al mismo tiempo sean de fácil acceso, lo que, sin duda es un riesgo.

En el caso de los famosos “lápices blanqueadores”, hay de distintas marcas y algunas ni siquiera declaran sus componentes. El peróxido de hidrógeno es uno de los componentes más utilizados, en porcentajes variables de hasta un 6%. El mecanismo por el cual este compuesto actúa no se conoce bien, pero se sabe que es un agente oxidante que, al difundir a través de la estructura dental, se disocia para producir radicales libres inestables que son capaces de degradar químicamente los agentes que provocan tinciones en los dientes.

Es importante entender que, la eficacia del aclaramiento dental depende del tiempo de contacto con el agente aclarante y de la concentración de éste.

Muchas personas no acuden a la consulta de un profesional y deciden blanquearse los dientes siguiendo tutoriales o vídeos por internet o utilizar estos “lápices” sin supervisión, lo que puede significar un serio peligro para su salud.

Se ha reportado también la aplicación de agentes blanqueadores por esteticistas, lo cual tampoco está indicado debido a que no tienen la formación médica u odontológica que les permita interpretar un historial médico de manera adecuada para determinar si una persona es apta o no para recibir este tipo de tratamiento. En algunos países de Europa es ilegal entregar este tipo de servicios en salones de belleza o clínicas de estética si no hay un odontólogo profesional que supervise dicho procedimiento.

Los efectos secundarios informados más frecuentes son la irritación gingival y la sensibilidad dental y como ya mencionamos, el grado de estos efectos irá en directa relación a la concentración del peróxido y la duración del tratamiento. Se ha reportado que la sensibilidad dental es el efecto adverso más común en los pacientes que se someten a aclaramiento dental.

Muchas personas tienden a repetir los tratamientos e incluso, a aumentar la frecuencia, la duración y la cantidad de producto que están utilizando. El uso prolongado de este tipo de sustancias sin un control, seguridad y protocolo puede ser peligroso también para los tejidos blandos de la boca, asimismo, se ha visto que, sobre ciertos niveles, la ingesta de productos con peróxido de hidrógeno puede provocar efectos letales en animales.

En los pacientes se han descrito úlceras bucales, aumento de la sensibilidad, traumatismo e inflamación gingival, erosión dental, abrasión dental e incluso molestias gástricas.

Todo lo anterior sin considerar preexistencias que es importante pesquisar antes de someterse a estos tratamientos, ya que pueden agravar alguna patología, tales como caries, tinciones intrínsecas, que no son posibles de tratar con el clareamiento dental o problemas en sus encías, como la gingivitis o la periodontitis, que causarán una mayor lesión a sus encías comprometidas, retrasando la curación y el tratamiento adecuado.

Es por lo anterior mencionado que este tipo de tratamiento debiera ser siempre administrado por un odontólogo o profesional dental regulado y preparado como un higienista dental pero siempre bajo la prescripción o supervisión de un dentista, y no ser realizado en casa sin ningún tipo de supervisión ni regulación.

