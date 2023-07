“No nos está alcanzando”: inicia campaña por nuevos potenciales donantes de células madre sanguíneas

La Fundación DKMS hacen hincapié en que la única posibilidad de que muchos pacientes con cáncer de sangre sobrevivan es que más personas se registren en la base. Para llegar a su meta este 2023, urge que por lo menos 13.000 personas se inscriban como potenciales donantes.

Desde enero de este año se han hecho una serie de campañas en búsqueda de potenciales donantes de células madre sanguíneas para pacientes con algún tipo de enfermedad a la sangre. Pacientes como Tomás, un niño de seis años de Puerto Montt; Vicente, quien recién cumplió 9 años y vive en Osorno; Fabián, de dos años, Alonso de 6 y Maciel, de 8.

Este último, por ejemplo, fue diagnosticado a los ocho meses con Síndrome de Wiskott Aldrich, que le produce disminución del número de plaquetas e infecciones bacterianas frecuentes. Ha pasado gran parte de su vida en el hospital y últimamente los tratamientos le están produciendo efectos secundarios adversos, como fiebre, picazón en todo el cuerpo y dolores.

Hoy, tiene indicación de trasplante, pero no ha encontrado un donante compatible. A menudo no es posible encontrar un donante 100% compatible al interior de las familias, y los doctores inician un proceso de búsqueda en registros de donantes no emparentados, como los de DKMS.

Aunque estas últimas campañas han permitido que 7.000 personas se registren como potenciales donantes para esos pacientes, lo cierto es que, a mitad de año, todavía faltan que otras 13.000 personas lo hagan para que la fundación alcance su meta de 20.000 registros este 2023.

“No nos está alcanzando”, advierten desde la organización. Lo cierto es que siempre se necesita más: es fundamental aumentar la representatividad del perfil genético latinoamericano en la base mundial de donantes, ya que el origen étnico es un factor muy importante dentro de la compatibilidad.

Mientras más personas estén registradas, la probabilidad de encontrar a un donante compatible con un paciente aumenta. Cada persona es

una nueva posibilidad.

Hacerlo es muy simple y no tiene costo. Los requisitos son tener entre 18 y 55 años, contar con buena salud y vivir en Chile. Quienes cumplan y quieran registrarse deben ingresar a la página web de la fundación y seguir los pasos indicados en la página. De esta manera, aumentan las posibilidades de que los pacientes tengan una segunda oportunidad de vida.