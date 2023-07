Psicología Crítica de la Salud: ¿dinámicas de poder y contexto social pueden afectar nuestra salud?

Este campo de estudios interdisciplinarios de la Psicología examina factores sociales, políticos y culturales que podrían influir en nuestra salud y bienestar.

Imagínese que la política monetaria del país, las decisiones del Banco Central y la incertidumbre de autoridades locales y nacionales sobre el futuro económico de Chile afecte directamente nuestra salud mental y el bienestar que necesitamos para desarrollar una vida plena.

No se trata de ciencia ficción o algún pasaje de Orwell en “1984”. Es una realidad comprobada y estudiada: cómo los factores sociales, políticos y culturales pueden influir en la salud y bienestar de la población.

De ello se encarga la Psicología Crítica de la Salud, que según explica el académico de la Universidad de O’Higgins (UOH), Nicolás Schongut, es considerada “una perspectiva crítica sobre los enfoques tradicionales de la psicología de la salud, ya que cuestiona y analiza las dinámicas de poder y cómo los contextos sociales más amplios moldean las experiencias individuales y los resultados de salud”.

La Critical Health Psychology pone el énfasis en el papel de los determinantes sociales de la salud, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y el acceso a recursos. “Reconoce que la salud no está determinada únicamente por los comportamientos individuales y los factores biológicos, también está profundamente influenciada por las estructuras sociales, los sistemas económicos y las ideologías políticas”, explica el investigador del Instituto de Ciencias de la Salud UOH.

Avances y desarrollo

Según explica el Dr. Schongut, la Psicología Crítica de la Salud no busca avanzar en términos convencionales. “Su objetivo es buscar condiciones dignas de salud para todas las personas, sin importar su raza, género o capacidades. Además, busca exponer y desafiar las formas en que las estructuras de poder y las desigualdades sociales contribuyen a las disparidades en salud”.

En este último aspecto, examina factores como el género, la raza, la etnia, el estatus socioeconómico y otras formas de marginalización y cómo estas impactan en los resultados de salud y el acceso a los servicios de atención médica.

“También examina el papel del poder en la configuración de las políticas y discursos relacionados con la salud. Busca empoderar a las comunidades marginadas, cuestionar las narrativas dominantes y promover la justicia social dentro del sistema de atención médica”, puntualiza Schongut.

Sobre los ámbitos de investigación que desarrolla la Psicología Crítica de la Salud, el Dr. Schongut explica que son múltiples. “Puede trabajar en perspectivas amplias que van desde las disparidades de género en la investigación e intervención en salud, hasta las dinámicas de inclusión y discriminación a personas con discapacidad. Se trabaja el rol, positivo o negativo, de la tecnología en la salud, la salud laboral, comprensiones desde los pueblos originarios, dinámicas de patologías específicas como cáncer, fibromialgia, enfermedades raras, etcétera. Es realmente diversa”.

Congreso

Este 26, 27 y 28 de julio se desarrollará en la Universidad de O’Higgins la XIII Biennial Conference of the International Society of Critical Health Psychology, un congreso que tratará –en particular- las inequidades globales en salud.

“La idea de Salud Global surge como la idea de un enfoque colaborativo y transnacional amplio para lograr la salud para todos los seres humanos alrededor del mundo. Sin embargo, esta estrategia se enfrenta a tensiones con los sistemas políticos dominantes derivados del capitalismo y del Estado-Nación, los procesos de colonización de países europeos, las ideologías neoliberales y el fortalecimiento del individualismo. Junto con el fortalecimiento del economicismo y la tecnocracia, por encima de la política y la comunidad como criterios de toma de decisiones”, explica el académico.

El Dr. Schongut explica que, en la decimotercera edición de la Sociedad Internacional de Psicología de la Salud Crítica, se invita a cuestionar los problemas, los métodos y las teorías que subyacen a la generación de desigualdad en la salud alrededor del planeta.

Para más información del Congreso visita http://www.ischp2023.cl/