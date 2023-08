Día internacional contra el Dengue: el mosquito que tiene a siete regiones del país en alerta

En mayo de este año el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria para siete regiones del país debido a la presencia del mosquito que, al picar, transmite el dengue. La medida rige hasta el día de hoy en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y región Metropolitana.

Por lo mismo, en el día internacional contra el Dengue, es importante saber qué hacer y cómo prevenir la picadura de este insecto, también conocido como mosquito tigre o de patas blancas, llamado así por los aros de ese color que tiene en sus extremidades y que son fácilmente distinguibles.

Alfonso Guzmán, infectólogo de Clínica Las Condes, explica que en Chile se identificó el “Aedes aegipty, vector transmisor de dengue. Este hallazgo obliga a tomar una serie de medidas que permitan afrontar una eventual transmisión local y, en el peor de los casos, brotes importantes”.

Agrega que “se trata de un virus endémico de distintas regiones tropicales y subtropicales y, enellas, la presencia de Aedes ha sido un problema histórico y de muy difícil control. Entre ellas, por el calentamiento global y cambios en el ciclo de vida de este vector”.

Pero no solo eso. Investigaciones recientes advierten que este insecto ha sido capaz de adaptarse a mayores alturas en las que antes le era imposible sobrevivir y, adicionalmente, ha tenido la habilidad de extenderse a regiones templadas, algo que previamente era poco probable.

El infectólogo añade que “la facilidad de movilización de las personas y las crisis migratorias, han hecho posible que, en este momento en el sur de Brasil, en el norte de Argentina y recientemente en Perú, exista una situación de alta transmisión viral y, por lo tanto, nos obliga como país a estar preparados a la posibilidad de tener dengue con transmisión local en Chile”.

Principales síntomas del dengue

Fiebre: suele estar acompañada de dolores óseos y corporales de gran intensidad, de ahí que esta enfermedad sea conocida como “rompe huesos”.

Cefalea (dolor de cabeza): intensa y usualmente con dolor retro ocular.

Dolor abdominal: difuso acompañado de náuseas.

Erupción cutánea generalizada, eritematosa y pruriginosa: llama la atención el prurito particular de las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Hemorragia: como petequias (lesiones puntiformes hemorrágicas en distintas zonas de la piel), epistaxis (sangrado nasal), hematuria (sangre en la orina) e hipermenorrea (sangrado genital abundante).

Si bien, esta enfermedad es autolimitada y tiene una duración usual de 5 a 7 días, en algunas ocasiones se complica “con un cuadro conocido como dengue severo (que engloba al dengue hemorrágico y al síndrome de shock por dengue) por lo que es importante acudir a un servicio de urgencias en caso de sospecha”, detalla el experto.

Tratamiento y prevención

El dengue no tiene tratamiento antiviral específico. Normalmente se trata con paracetamol y antiinflamatorios (ibuprofeno, ketoprofeno o naproxeno), que no interfieran con la actividad plaquetaria. Debido a este último punto, no se debe utilizar aspirina.

“Es importante que el paciente con dengue mantenga un buen estado de hidratación, ya que, de esta forma se pueden evitar complicaciones. En caso de que la persona no tolere la vía oral, deberá ser internado para mantener un estado de hidratación adecuado”, señala el médico. Por eso, lo mejor es prevenir siguiendo estos consejos: