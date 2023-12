Factores de crecimiento derivados del plasma: una opción previa a la cirugía

En nuestro país, según datos revelados por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), los principales malestares físicos de las y los trabajadores se relacionan con enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo, representando una alta parte de las licencias médicas no laborales.

En el análisis de Suseso, el 56% de los casos demuestra el impacto en mujeres, mientras que el 44% restante representa a hombres que han sufrido dolencias o enfermedades relacionadas con malestares musculoesqueléticos.

Este tipo de análisis ha llevado a la ciencia a trabajar en nuevos procedimientos que busquen generar alivio a estas dolencias físicas, que en ocasiones pueden resultar invalidantes. Es por eso que una alternativa interesante podrían ser las terapias regenerativas, una rama en ascenso en el mundo de la medicina que ha ido transformando la manera en que las lesiones y enfermedades musculoesqueléticas pueden ser tratadas.

¿Qué es la terapia de factores de crecimiento derivados del plasma?

Osmar Del Toro, director médico de Revitamed, señala que “es una rama, una especialidad, que se encarga de potenciar la capacidad regenerativa que tiene tu cuerpo”.

Explica que, a diferencia del plasma rico en plaquetas, se utiliza de una manera diferente: “Nosotros preparamos el mismo plasma, lo realiza la enfermera a través de un proceso y un medio totalmente estéril”, enfatizando en que los “requisitos y los protocolos son totalmente diferentes para el uso estético”.

Indicaciones y efectividad

La efectividad de estas terapias en cuanto a enfermedades varía según la patología. El profesional de la salud comenta que “sirve para algunas cosas y no es tan útil para otras, por lo tanto, tiene que escogerse bien a quién se le va a aplicar”, añadiendo que “básicamente la patología número uno que se beneficia de las terapias biológicas es la artrosis, a todo nivel: de columna, cadera, rodilla, tobillo, hombro y distintas zonas”.

Sin embargo, es enfático en manifestar que “estamos en contra de la famosa frase: ‘acostúmbrese a vivir con el dolor’, estamos en contra de eso. Entonces, como médicos, como clínica, como centro, nosotros proponemos a cada paciente buscar alguna alternativa para calmar su dolor. Algunas cosas se curan, otras cosas no, pero no tienen que vivir con dolor”.

Por otro lado, el Dr. Del Toro comenta que, en cuanto a las lesiones, “lo que hacen las terapias es generar un ambiente idóneo para acelerar la autocuración del cuerpo. O sea, el producto no es el que te cura, el producto genera una atmósfera, un ambiente idóneo en la articulación para que el cuerpo acelere esa capacidad reparativa”.

Jessica Osorio, enfermera coordinadora del centro médico, recalca que, posterior a la terapia, es necesario “no forzar la articulación en la cual fue sometido el procedimiento, en caso de rodilla, no hacer esfuerzos con la rodilla, en caso de columna también. El reposo absoluto tampoco es muy indicado; siempre indicamos que es un reposo relativo, sí puede caminar y no debe haber, obviamente, esfuerzo con la articulación infiltrada”.

La profesional de enfermería manifiesta que, en el procedimiento, se indica que “la molestia dura un par de días, de dos a tres días. Indicamos también que esta molestia puede perdurar entre dos a tres semanas. Si siente molestia, aplicar frío local y también damos instrucciones de observación”, y es categórica en que lo principal es siempre hacer seguro y confiado al paciente en cuanto a la atención.

Una de las diferencias importantes que existen entre las cirugías y que vendría a cubrir ciertos beneficios, desde el punto de vista del especialista, es el “no exponer al paciente a un pabellón, a una anestesia general, a horas de estar en un pabellón y las consecuencias de una cirugía que tal vez se puede evitar, siempre con el mismo principio. Hay lesiones que se tienen que operar porque la medicina dice que esa es la evidencia, pero solamente para un grupo de patologías”.

“Las patologías que se pueden manejar de forma conservadora con estas terapias, el paciente toma menos medicamentos. Al tener menos dolor, tiene menos remedio que consumir, menos gastos mes a mes por el consumo de fármacos, por tanto, eso va a beneficiar obviamente el bolsillo del paciente del mes a mes”, agrega.

¿Se pueden utilizar terapias regenerativas en simultáneo?

Del Toro manifiesta que existe la posibilidad de combinar distintas terapias, siempre relacionado con las necesidades de cada paciente, manifestando que la idea principal es siempre utilizar este proceso como manera de mitigar el dolor.

Añade que “se pueden combinar, no generan interacción. Hay pacientes que efectivamente requieren el uso de un factor de crecimiento derivado de plasma conjunto con una viscosuplementación o ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque la rodilla está muy mala y necesita un soporte adicional. No lo voy a pinchar dos veces. Entonces yo lo que puedo hacer es, en vez de citarlo a una segunda terapia, en una misma terapia combino dos técnicas y eso le confía al paciente más durabilidad”.

Procedimientos sin mezcla química

El director médico señala que este tipo de procedimientos son “totalmente naturales, cero aditivos, ceros químicos y cero uso de corticoides, que es una de las cosas que se ha demostrado por la ciencia que empeora las condiciones de las articulaciones. Tratamos de potenciar en zonas donde no llega prácticamente sangre”, comenta que se realiza “un preparado especial del propio cuerpo, eso se conoce como terapia autóloga, ¿qué genera esto? Que el paciente no haga rechazo a lo que se le está colocando, no hay reacciones adversas y la posibilidad de una infección o es casi cero, es mínimo, no hemos tenido jamás ningún reporte. Los médicos que lo hacen de forma seria no han reportado ningún caso importante ni de rechazo”.

Investigaciones futuras en Chile y el extranjero

Del Toro comenta que “la ciencia de Chile está dando pasos también en la investigación, tenemos entendido que la Universidad de Chile está haciendo algunas investigaciones. Algunos hospitales y clínicas grandes están haciendo investigación en el campo de la medicina biológica para ver diferentes tipos de aplicaciones, por ejemplo, las células madre, en otras enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, como enfermedades neurológicas, el Parkinson, el Alzheimer, y otras patologías degenerativas neurológicas, donde en otros países ya han avanzado un poco y lo están aplicando en algunos protocolos, en base a eso, también la FDA en los Estados Unidos está autorizando el uso de ciertos parámetros y técnicas para algunas enfermedades”.

La terapia regenerativa representa un avance significativo en el campo médico, ofreciendo alternativas menos invasivas y centradas en el bienestar del paciente. Con un enfoque preciso, creado con elementos del mismo cuerpo humano y basado en la evidencia científica, estas terapias prometen ser un pilar en el tratamiento de enfermedades musculoesqueléticas en el futuro próximo.