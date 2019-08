Bachelet pide a los líderes del mundo “posicionarse contra el machismo” y promover “la aceptación de la diversidad”

Próxima a cumplir su primer año desde que asumió como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, realizó un análisis sobre las crisis humanas que ha enfrentado en este primer período. Y entre las problemáticas que abordó, se refirió a la violencia machista que atenta contra los derechos de las mujeres.

"Hemos visto intentos de retroceso internacional de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres", afirmó la expresidenta en entrevista con Efe. En este sentido, Bachelet afirmó que si bien "el machismo ha existido siempre, hubo un momento en que era políticamente incorrecto ser machista, pero hoy vuelve a expresarse".

"Los machistas estaban escondidos, sin manifestarse, pero últimamente hay líderes que usan un lenguaje que da licencia a otros para expresar su machismo", añadió la Alta Comisionada ONU.

Para ejemplificar, Bachelet relató que estuvo "en un país muy desarrollado donde iba a visitar el Congreso y me dijeron que podía hablar tranquilamente de los derechos de la comunidad LGTBI, pero que ni se me ocurriese hablar de derechos sexuales y reproductivos porque me iba a llevar un portazo en la cara".

"Por eso, pido a los líderes del mundo que den el ejemplo y se posicionen contra el machismo y den mensajes de aceptación de la diversidad de las personas", sentenció.

Consultada por un mensaje para niñas y mujeres del mundo, Bachelet expresó que "deben organizarse para hacer oír su voz y participar en la toma de decisiones, en la política, en la industria y en la comunidad".

"También necesitamos más mujeres con perspectiva de género, porque hay mujeres que dicen que nada de esto es cierto, que ellas están estupendo y no tienen ningún tipo de problema", añadió.

Finalmente, la expresidenta señaló que "necesitamos ser fuertes contra la violencia de género y esto tiene que ver con un cambio cultural que permita el respeto desde la infancia entre niños y niñas. Es importante que lo que se ha generado con el#MeToo o el 'Ni una menos' genere espacios para que las mujeres sigan avanzando. Lo importante es no rendirse, saber que éstas son tareas de largo aliento, unirse y organizarse", concluyó.