Desmienten la versión del venezolano que organizó la “fiesta” en el Cajón del Maipo

A mediados de agosto, una supuesta clase de salsa en la nieve provocó malestar entre los usuarios chilenos de TikTok. Las imágenes eran claras: en pleno Cajón del Maipo, decenas de turistas bailaban a pocos metros de unos enormes parlantes instalados en un vehículo.

“La pasamos divino en la nieve. Al que no le guste, suerte” Escribió uno de los bailarines. A pesar de este comentario desafiante, la publicación pronto generó una ola de críticas.

A través de redes sociales, “El Mago Martín”, uno de los organizadores del evento, salió a aclarar la controversia. Primero, explicó que se trataba de la grabación de un videoclip: “Es un video de 8 minutos de la súper rumba en la nieve, sólo un video set. Un poco más de contenido. Lástima que a los sifrinos y jueces no les gusta”.

Luego, sostuvo que “los que me conocen saben que yo no me voy a ir para allá a hacer un evento sin permiso. A las personas que están allí, que son las que resguardan el sitio, se les explicó que íbamos a hacer un videoclip, porque no es una fiesta, es un videoclip para subirlo a YouTube”.

“¿Hasta cuánto van a seguir denigrando la salsa baúl? Ese video tiene permiso, se pidió permiso, la camioneta no estaba sonando, porque estábamos haciendo un videoclip”, añadió.

Roberto Pérez Catalán, alcalde de San José del Maipo, abordó la situación y desmintió al productor venezolano.

“En esta oportunidad, no tenían permiso para nada. Nos dimos cuenta cuando ya empezó a viralizarse, para nosotros fue bastante impresionante, quedamos sorprendidos y vamos a tener que tomar acciones para modificar la ordenanza de turismo”, comentó el alcalde.

Por su parte, Patricio Pliscoff, académico de Estudios Territoriales en la Universidad de Los Andes, explicó que este tipo de intervenciones sí causan daños tanto a corto como a largo plazo, especialmente si se realizan de manera continua.

“Esos son lugares muy frágiles, no están acostumbrados a la presencia del humano y menos aún al ruido. También puede generar, en el tiempo, una disminución de la presencia de alguna especie”, indicó.