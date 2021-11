Caso Antonia Barra: tras un año de prisión preventiva inició el juicio oral contra Pradenas pero se volvió a posponer

Durante la mañana de este lunes 22 de noviembre, comenzó el juicio oral en contra de Martín Pradenas, imputado por la violación de Antonia Barra, joven que cometió suicidio femicida en octubre de 2019, y 6 agresiones sexuales en contra de otras cinco víctimas.

Sin embargo tras el comienzo de la audiencia, la defensa del acusado solicitó la prórroga del proceso argumentando que el acusado no fue notificado en el plazo de la acusación particular además informaron que la defensa no pudo abrir los cd´s de prueba para indagar su contenido.

Razón por la cual, el Juzgado de Garantía de Temuco acogió la solicitud de la defensa de imputado Martín Pradenas, por lo que la audiencia fue fijada para las 9:00 horas del lunes 6 de diciembre próximo a la audiencia de preparación de juicio oral.

Cabe señalar que hace más de un año que Pradenas se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia, y de acuerdo con el fiscal de la causa Miguel Rojas, este enfrenta el riesgo de 40 años de cárcel, ya que esa es la pena que solicitó el Ministerio Público.