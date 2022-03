Doctora Claudia Albornoz: «Solo el 15% del total de cirujanos del país son mujeres»

Con el objetivo de contrarrestar las grandes disparidades de género en el mundo quirúrgico, se lanzó para toda Latinoamérica el "Programa de Desarrollo para Cirujanas", impulsado por Johnson & Johnson, con las primeras actividades de convocatoria.

Según la doctora Claudia Albornoz, presidenta del Departamento de Cirujanas de la Sociedad de Cirujanos de Chile, en la actualidad solo el 15% del total de cirujanos del país son mujeres. “Las mujeres siguen siendo minoría, sin embargo, se ha producido un aumento progresivo y se espera siga la misma tendencia. Es necesario visibilizar la importancia de las cirujanas para que sean un modelo para las nuevas generaciones de estudiantes y así poder aumentar la representación femenina en la especialidad”, explica la profesional.

En este escenario, el programa pretende en esta primera etapa, una participación representativa de las distintas especialidades y realidades que enfrentan las mujeres cirujanas de toda la región que permitirá entender aún mejor cuál es la situación actual e identificar cómo y dónde se debe actuar para erradicarla.

Dirigido inicialmente a mujeres cirujanas de Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay, en cualquiera de las instancias de formación en la que se encuentren, este proyecto es coordinado por un equipo interno llamado Women Leadership & Inclusion (WLI) Latinoamérica Sur, quienes en diversos rubros buscan educar y potenciar el desarrollo del liderazgo femenino.

"Creemos que las mujeres son catalizadoras para crear comunidades más saludables. Este proyecto no hace más que perpetuar este legado de empoderamiento y equidad. Acelerar su desarrollo y avance en todos los niveles para contrarrestar la realidad que hoy nos interpela, no será posible sin el trabajo en conjunto”, comenta el vicepresidente de Johnson & Johnson Medical Devices, Tulio Oliveira.

Las cirujanas que deseen participar de la instancia deberán inscribirse en el siguiente link.