Aldo Sanhueza afirma que será Consejero Constitucional pese a denuncia por abuso sexual

Aún cuando renunció al Partido Republicano durante la jornada del miércoles y pese a una denuncia formal en su contra por abuso sexual en el 2019, Aldo Sanhueza asumirá como Consejero Constitucional y reafirmó su inocencia a través de un comunicado.

A través de un comunicado oficial, Aldo Sanhueza confirmó que aunque tenga una denuncia de abuso sexual en su contra, asumirá el cargo de consejero constitucional por la región del Bío Bío.

Sanhueza manifiesta en su texto: “tengo absoluto convencimiento de mi inocencia, y que no he realizado ninguna acción como aquella de la que se me acusó”.

Luego que la denuncia se viralizara, Sanhueza confirmó la existencia de esta denuncia en su contra.

A raíz de esto, durante este miércoles presentó su renuncia al Partido Republicano.

En su texto, expone que decidió renunciar a su partido por la repercusión política que pudo generar y afirmó que seguirá como consejero constitucional.

“Reafirmo mi compromiso como consejero constitucional para el cual fui electo con una sólida votación por la ciudadanía de la región del Bío Bío. A ello me obliga la confianza depositada por mis votantes, a quienes les aseguro que asumiré el cargo con el compromiso de defender las ideas de la libertad”, manifestó.

Frente a esto, diversas organizaciones feministas alzaron su voz contra le asunción del cargo por parte de Aldo Sanhueza. Desde el Frente Feminista de Conferencia social, exigieron la renuncia del acusado y llamaron a tomar las medidas de resguardo necesarias para la integridad de las mujeres. Además, se manifestaron la mañana de hoy en las afueras del Servel.