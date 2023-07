“Hermana”: la obra que explora de manera íntima y feminista la autonomía de los cuerpos gestantes

Esta propuesta artística narra la historia de dos hermanas que se vuelven a encontrar después de cinco años, con este relato trata temas como la familia, las redes de acompañamiento y los derechos reproductivos.

Hermanas, una puesta en escena dirigida por la dramaturga Ana López Montaner, que busca abordar el reencuentro de la familia, la autonomía de los cuerpos gestantes y la reflexión en torno al ser madre, a través de la historia de dos hermanas interpretadas por Javiera Mendoza y Violeta Molyneux. La obra estará disponible desde el 19 de julio.

El eje principal del montaje es mostrar desde una perspectiva distinta las decisiones, el derecho y autonomía de los cuerpos, para eso Ana Laura cree que es necesario abordar el aborto desde el amor y la apertura:

“Esto visto como algo tan duro, puede ser apreciado desde una perspectiva amorosa. Y eso hace falta, siempre se oyen historias de quienes han abortado solas, sin contarle a nadie, o han tenido que soportar stress y juicios por su decisión”, expresó.

Además, la dramaturga y directora, a través esta representación escénica, busca tratar los cuestionamientos sociales impuestos alrededor de la maternidad:

“Sabemos que la maternidad elegida o no, conlleva una responsabilidad tremenda. Imagino lo duro que debe ser convencerse de ser madre, o aceptar la maternidad sin poder cuestionárselo, o porque no queda otra. También ser madre y no tener suficiente ayuda o sentirse sola por el motivo que sea”, agregó.

El proyecto artístico se estrena este 19 de julio en el Teatro Camilo Henríquez (Santiago), en el marco de Disidencias Sexuales y de Géneros. La obra contará con 8 funciones hasta el 29 de julio.