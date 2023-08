Lidia Casas en Proceso Constitucional: “Las enmiendas de la derecha retrotraen derechos de mujeres”

La destacada abogada de la Universidad Diego Portales (UDP), expuso en el ex congreso sobre el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos en el actual Proceso Constitucional.

“Aquí, una serie de enmiendas que se proponen al nuevo texto buscan clausurar precisamente el debate democrático que nosotros hemos realizado en los últimos 20 años en Chile”, fueron las primeras palabras que destacó en el punto de prensa posterior a su presentación.

Según comentó, desde el año 2001 en adelante Chile abordó “cuestiones tan básicas” como el acceso a la anticoncepción de emergencia, que se discutió en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional y posteriormente en el año 2010 emergió la Ley 20418, que permitió el acceso igualitario a todas las mujeres para un anticonceptivo de emergencia.

“Con las actuales enmiendas que propone la derecha en Chile lo que hacemos es retrotraer los derechos de las mujeres y las niñas. Yo creo que no hay que perderse y me han dicho que dramatizo: dramatizar no es decir que el aborto en caso de violación sea un problema simplemente social. Son las vidas de las mujeres y las niñas las que están en juego”, señaló.

Junto con ello sostuvo que lo que se pretende en el actual proceso es tratar, a través de enmiendas constitucionales, cerrar un debate “que esta sociedad ha dado duramente incluso por tres causales tan básicas como la protección de la vida de una mujer cuando está en riesgo vital, cuando el feto padece una malformación congénita grave de carácter letal y claramente en caso de violación”.

Asimismo, mostró las cifras: “De las 4.200 mujeres que han accedido al aborto y los tres causales desde el año 2018, apenas 893 han sido por la causa de violación, aquí no hay hordas de mujeres abusando del derecho”.

“No podemos retroceder”

En la instancia, la doctora en derecho apuntó a la constitución actual, que protege la vida “del que está por nacer”. Sobre este tema, la académica explicó que en este caso existe “un mandato expreso al legislador para que vea las distintas formas de protección”, pero en el texto que fue presentado por expertos del Proceso Constitucional se señala que “se protege el derecho a la vida”, por lo tanto deja al legislador la posibilidad de ver “no solamente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, sino muchas otras cosas”.

“El efecto que pueden tener las enmiendas, por ejemplo, es tratar de restringir el uso de técnicas de reproducción asistida, como ha sucedido en otras partes de América Latina”, detalló con preocupación.

“No hay que olvidar que un sector que hoy día ha propuesto las enmiendas también llevó al Tribunal Constitucional el uso del dispositivo intrauterino, uno de los principales métodos usados por las mujeres en los establecimientos de salud pública”, agregó.

Por último, la destacada abogada mencionó que esto “es materia de preocupación” dado que no se trata de un “problema social” sino de un “problema de derechos”.

“Una enmienda, en ese sentido, es regresiva para los derechos de las mujeres”, cerró.