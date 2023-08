Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo: buscan estudiar impacto y valor del trabajo no remunerado

Desde el Palacio Pereira se llevó a cabo la presentación de la II Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo este 25 de agosto, actividad organizada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Instituto Nacional de Estadísticas, (INE) y que contempló el desarrollo del panel de conversación “Estadísticas de uso del tiempo para la corresponsabilidad social de los cuidados”.

La encuesta presentada por el ministro de Economía, Nicolás Grau, junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana y el director del INE, Ricardo Vicuña, vuelve a implementarse luego de que se suspendiera su última versión programada para 2020, y permitirá dar continuidad a la ENUT 2015, la cual evidenció desigualdades de género en el uso del tiempo, especialmente en la carga de trabajo total, cuidados y tiempo libre.

En 2015, las mujeres en Chile dedicaron al trabajo no remunerado 5,89 horas al día, mientras que los hombres solo 2,74 horas. Al respecto, el ministro Grau explicó que “una encuesta de este tipo permite, primero, caracterizar justamente las labores de cuidado y ha permitido, como un insumo muy relevante, estimar cuál es el impacto que tienen en el PIB las labores de cuidado. Si uno no mide esto, no lo visibiliza, se pierde de vista, porque en economía, para bien o para mal, las cosas toman más relevancia en la medida que uno logra medirlas”.

El titular de la cartera de Economía indicó además que “la ENUT que pudimos hacer como Estado en 2015, permitió hacer una estimación al año 2020 que señaló que las labores de cuidado explicaban en torno a un 26% del PIB, es decir, algo muy sustantivo.

“Las mujeres trabajan más que los hombres”

“Medir el uso del tiempo y cómo se distribuye al interior del hogar nos permite abordar no solo el valor agregado a la economía, cómo principalmente las mujeres a través de las labores de cuidado aportan a la productividad y a la producción del país, sino también medir la desigualdad, porque hay muchas desigualdades en cómo se distribuye el tiempo al interior del hogar, y a partir de esta encuesta pudimos saber que las mujeres trabajaban más que los hombres cuando uno sumaba el trabajo no remunerado con el trabajo remunerado”, complementó.

La ministra de la Mujer Antonia Orellana manifestó la alegría del espacio que representa dado que la acción se enmarca en un compromiso al que “comprometimos el 8 de marzo del 2022, antes de haber asumido, hoy ya comienza a realizarse gracias al trabajo del organismo autónomo y estadístico, del Instituto Nacional de Estadísticas y, por supuesto, el apoyo del Ministerio de Economía.”

“Cuánto tiempo pasamos haciendo las tareas del hogar, cuánta diferencia hubo en la pandemia respecto a unos y otros en las horas que le dedicaban al apoyo de las tareas. Cuánto, por ejemplo, de la nueva ley de pensiones de alimentos se debe entregar en la manutención por el trabajo doméstico de cuidados, todas esas son cifras que no podríamos tener si no tuviéramos una Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Esto es fundamental para el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados, poder tener los mejores datos posibles para poder construir la política que apoye a las cuidadoras y a las personas que tienen dependencia y que, por lo tanto, gastan miles de horas en el día a día para poder apoyarlas”, destacó la secretaria de Estado.

Por su parte el director nacional del INE, Ricardo Vicuña, valoró La ENUT, “el único estudio a nivel nacional que aborda la dimensión del trabajo no remunerado, actividad fundamental para el desarrollo económico y bienestar de la población, y que tiende a ser invisibilizado”.

“Por ejemplo, la última Encuesta Nacional de Empleo del INE mostró que la tasa de participación femenina fue de 51,5%, en comparación con los hombres que presentaron una participación de 70,7%: una brecha de género de –19,2%. Y las razones que esgrimen las mujeres que no están buscando trabajo, o no están disponibles para trabajar, se encuentra en sus responsabilidades familiares de cuidado. Esta es una de las dimensiones que profundizaremos mediante la ENUT”, subrayó.

“Así, tendremos mayor evidencia sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres para ingresar al mercado laboral; y por ello, quiero invitar a colaborar en la recolección de los datos de la ENUT, a confiar en las y los encuestadores del INE que, debidamente identificados y con estrictas normas de seguridad, comenzaran su labor desde la próxima semana y hasta fin de año”, añadió.