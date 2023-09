Chile asume la presidencia de la Conferencia de Estados Parte de la Convención Belém do Pará

Este 20 de septiembre culminó la Tercera Conferencia Extraordinaria de los Estados Parte (CEP) de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, cuya presidencia fue asumida por Chile, a través de la participación de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

Esta será asumida por el periodo 2023-2025, lo que representa el interés del Estado de Chile de elevar este tema a lo más alto de la agenda internacional. La próxima Conferencia Ordinaria se llevará a cabo de manera presencial en Chile en junio del 2024.

Junto con agradecer el compromiso de la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, Nadine Gasman, autoridad que presidió esta instancia desde el 2020 en representación de México, la ministra Antonia Orellana señaló que, “asumir esta presidencia es parte del compromiso de Chile por relevar la agenda regional de género, desde lo nacional y lo internacional, y en particular, como parte de la política exterior feminista. En este caso, no sólo buscamos fortalecer a la CIM/MESECVI para mejorar la implementación de la Convención de Belém do Pará, sino también promover una articulación entre los Estados para materializar distintas acciones que apunten a promover una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas del continente americano”.

Adicionalmente, fueron elegidos Brasil y Perú para ejercer las dos vicepresidencias de la CEP. Sumado las elecciones de autoridades, en la instancia también se aprobó la Declaración Regional sobre la Erradicación de los Estereotipos de Género y la Violencia Simbólica y Política por motivos de Género, y se abordó la situación de las mujeres en la región, así como los avances y desafíos persistentes en la implementación de la Convención de Belém do Pará en los 32 Estados Parte.

Convención de Belém do Pará

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (sitio de su adopción en 1994), define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esta Convención es el primer instrumento internacional del mundo enfocado específicamente a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, está suscrito y ratificado por 32 Estados miembro de la OEA, entre ellos Chile desde 1996.

Qué es la CEP

La Conferencia de Estados Parte está conformada por los 32 Estados que ratificaron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará y se trata del órgano político del Mecanismo de Seguimiento de dicha Convención (MESECVI), cuya secretaría técnica se encuentra alojada en la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).