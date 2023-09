Laura Pérez y Paola Pinilla: las astrónomas que ganaron el Oscar de la ciencia

¿Por qué ganaron el premio?

“Sí se puede”

Pérez recuerda que cuando salió a la luz pública la noticia del premio, “una científica muy querida me escribió y me dijo: ‘E stoy muy orgullosa de verte a ti y a Paola en esto porque son mujeres, son madres y latinoamericanas ’. Yo no le había tomado el peso y ahí me di cuenta… es una sensación muy linda”, dice.

“Recuerdo a un compañero de oficina que tenía una taza que decía: ‘Shoot for the moon. Even if you miss you will land among the stars’ (Apunta a la luna. Incluso si fallas, aterrizarás entre las estrellas). Es decir, tienes que apostar alto aunque no sepas dónde vas a terminar”, dice la chilena.