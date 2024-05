Senador Castro y ley corta de isapres: “El bolsillo derecho del usuario paga lo del izquierdo”

El senador PS Juan Luis Castro se refirió a la aprobación en el Congreso de la ley corta de isapres, con la que se lanzó un salvavidas a estas entidades con el fin de que puedan cumplir el fallo de la Corte Suprema sin quebrar en el proceso.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario aseguró que el “usuario va a ir siendo notificado de las alzas de precios” de los planes de las isapres mientras cumplen el fallo de la Suprema. “Las mismas que van a ir ocurriendo coetáneamente con este plan de devolución. Por eso es que el neto es el que deja una razonable duda de hasta dónde el beneficio o no es mayor que el costo a pagar progresivamente en el tiempo“, cuestionó.

Según Castro, la duda es porque “se traspasa el precio, o aprecio, del monto de la deuda del sistema. El sistema no va a poder pagar si no es por la vía de recaudar más, porque las isapres tienen números rojos, muchas de ellas. ¿De dónde viene el dinero? El dinero viene de la tarifa. Esa es la tarifa más alta que va a ir pagando la gente para poder tener ingresos que permitan la devolución”.

“En el fondo, el bolsillo derecho del usuario paga lo que podría recibir por el bolsillo izquierdo. Eso es una suerte, yo diría, de ficción económica, porque las personas de carne y hueso saben que al final eso es suma cero, o incluso suma al debe, quedando incluso con un precio más alto de lo que tenía antes. Esa es, yo diría, la gran preocupación y el escepticismo que a mí me llevó a votar en abstención”, explicó.

Dicho voto no fue en contra, agregó Castro, “porque yo colaboré mucho en este proceso y estaba por soluciones más integrales. Pero sí, debo decir que no tenía la certeza, y no la tengo, de haber votado a favor a fardo cerrado, pensando que esto fuera una solución completa para las personas, porque creo que la migración misma va a seguir y vamos a tener más gente joven y sana, que va a seguir yéndose del sistema”.

“Hay gente que no usa el sistema, que hace a alguien que no va a la clínica, que está sano, y ve que el precio le sube, y ve que la devolución es muy poca, porque ingresó hace un año, dos años atrás, es mínima la devolución, serán 200.000 pesos, 300.000 pesos, y paga planes sobre 150.000 pesos, y es sola esa persona. Esa persona busca otra alternativa. Y eso, esa migración, que ya viene, 300.000 se fueron el año pasado, va a continuar. Y la cartera de las isapres va a ir quedando más achicada, lenta, con gente enferma y gente de más edad. Y eso presiona inflacionariamente a que suban los precios de esas carteras de isapres envejecidas, y con más sinestralidad”, agregó.

“Ese es el fenómeno que va a ir pasando, y no va a contener, y por eso todos los analistas dicen que la crisis no se contiene. La crisis se difiere, un poquitito, se le da ese respiro transitorio, pero no deja resolverse el problema estructural, que es este desequilibrio de costos e ingresos que viene arrastrando ya hace varios años las isapres”, cerró.