Casi la mitad de la población adulta califica como mala o muy mala formación sexual en escuelas

La Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (Enssex) tiene como antecesor el primer estudio de “Comportamiento Sexual en el Conosur” (Cosecon), que se aplicó en Chile en 1998 y cuyo principal foco fue la indagación sobre la expansión de la pandemia por VIH-Sida.

¿El objetivo de la encuesta? Recopilar evidencia científica para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas afines.

Uno de los resultados que más llamó la atención fue la obtenida de la sección de “Transformaciones de la sexualidad”, que compara las respuestas del estudio de 1998 en el país: la aceptación de la homosexual llegaba al 3,4%, cifra que llegó a un 80,8% de personas que no sólo la aceptan sino que la ven como una forma de vivir la sexualidad.

A la par, en 1998 sólo el 0,3% de la población declaraba ser homosexual, lesbiana, bisexual u otro. En cambio, en Enssex el 4% de la población reporta ser homosexual, lesbiana, bisexual u otro.

“Esto no niega que aún tenemos bastante por mejorar porque la violencia y discriminación siguen existiendo. Por eso, como Fundación Iguales nos alegramos de estos avances y seguimos luchando por mejorar las leyes y políticas públicas para una sociedad que no discrimine y no violente a las personas”, subrayó la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido, quien a su vez valoró el trabajo de las organizaciones y su lucha por la visibilización y garantización de derechos.

Mujeres, sexualidad y autocuidado

El estudio también arrojo que la mediana de edad para el inicio de relaciones sexuales es de 17 años y gran parte de ellas no conversó sobre cómo evitar una ITS en su primera relación sexual.

En cuanto a la comunicación en la primera relación sexual, el 30,8% de las personas reporta haber hablado sobre la posibilidad de evitar un embarazo y el 23,7% dice haberlo hecho sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Además, el 44,7% de la población de 18 años y más edad, evalúa como muy mala o mala la formación en sexualidad que recibió en el colegio o la escuela, esta percepción es más baja en los grupos más jóvenes de la población.

Y un 68,8% de este mismo grupo sostiene que en sus familias no se conversaba de temas sexuales cuando eran niños/as.

En 1998, 23,5% de las mujeres entre 18 y 29 años decía haber utilizado anticonceptivos en su primera relación sexual versus el 65,8% reportado en 2022. La cifra también crece en el inicio sexual, donde el uso del preservativo en hombres pasó de 12,0% a un 58,9% y las mujeres de 11,2% a 58,6%.

Por último, en relación especificamente a cifras referidas a mujeres, un 9,3% en su último parto ha sido diagnosticada por un médico o doctor de depresión postparto y solo el 60% ha podido acceder a tratamiento; un 63% de las mujeres de 18 años y más ha tenido 1 o más eventos de acoso callejero (52,4% de la población) y el 22,5% de la población de 18 años y más reporta haber sufrido “agarrones”, “punteos” o “acercamientos intimidantes” en lugares públicos (28,6% mujeres y 16,1% hombres).

La población que consideró la encuesta corresponde a mayores de edad residentes en Chile con representatividad nacional, regional, por tramos de edad y sexo con una muestra de 20.392 personas y estos fueron los primeros resultados dados a conocer este 13 de octubre por el Gobierno de Chile.