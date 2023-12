“Nos cerraron la puerta”: Más de 400 organizaciones y mujeres feministas firman por el En contra

Asociaciones, asambleas, agrupaciones, círculos de mujeres, sindicatos, cooperativas, militantes de partidos políticos y mujeres no pertenecientes a ningún espacio social, político o partidario: más de 400 firmas por la opción En contra de la nueva propuesta constitucional se publicaron este 13 de noviembre de cara al plebiscito del próximo domingo.

“Durante todo el proceso, nos cerraron la puerta, buscando disminuir nuestra incidencia y existencia, para ahora, con el resultado final, decirnos y enmarcar aquello que podemos o no hacer, limitando nuestros derechos”, inicia la Declaración Propuesta Constitucional de Mujeres En Contra.

Aunque no existe un comando oficial de Mujeres En Contra, las firmantes se autoorganizaron para realizar un trabajo puerta a puerta y difundir los motivos por los cuales se posicionan de esta vereda.

“Han hecho de nuestras demandas una caricatura, ridiculizando legítimas e históricas demandas, como la vivienda digna, el derecho al trabajo, a la educación, a la no discriminación, al agua y el cuidado del medio ambiente entre otras, las cual son concretas y materiales, no identitarias como han querido hacer creer a la opinión pública”, explican en la misiva donde además subrayan que el texto “nos relega como mujeres y disidencias sexuales a un segundo plano de la vida social”.

En la declaración, las firmantes subrayan que pese a haber presentado iniciativas populares de norma, participado de audiencias públicas y diálogos ciudadanos, fueron “acalladas, borradas y disminuidas del texto para nuevamente en nuestra historia, no ser tomadas en cuenta por la ultraderecha”.

“Desde el sector conservador dirán que no nos involucramos, que el proceso fue abierto a la ciudadanía, pero no, no fue así pues no tuvimos incidencia”, remarcan y agregan que las mujeres tienen derecho a “exigir, demandar y opinar sobre cualquier tema” porque todo lo que suceda en cualquier ámbito ya que “nos afecta”.

“Este es un nuevo intento por sacarnos de la historia, pero es por nuestra misma historia de lucha es que nuevamente decimos fuerte y claro, que fuimos, somos y seremos el sostén de Chile, en diferentes momentos y por sobre todo, que no permitiremos ningún retroceso y aunque nos quieran tapar, aunque nos quieran relegar, seguiremos hablando y exigiendo nuestras demandas”.

Finalmente, las convocadas sostienen que su voto será en contra porque la propuesta “no nos sirve a las mujeres” ya que “invisibiliza”.

“Seguiremos aquí, por las que estuvieron, por nosotras y las que vendrán, llamamos a todo Chile a votar en contra”, finalizan.

Las firmantes:

ABOFEM

Acción Feminista Ovalle

Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Chillan

AGRUPACIÓN DE MUJERES DEMOCRÁTICAS

ANAMURI – Asociación Nacional de Mujeres rurales e indígenas Chile

Asamblea territorial San Miguel

Asenf Arica

ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y MONTEPIADOS DE CHILE

Asociación geoeduca

Asociación nacional de consejos y usuarios de la salud pública, Ancosalud Chile

Asociación Yo Cuido

ASOMAT (Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile)

Brigada Feminista Teresa Flores

Brigada Ramona Parra

Centro cultural 119 esperanzas

Centro de estudios de la mujer

Circulo Feminista sur

Colectiva Feminista marejada del sur de Puerto Montt

Colectiva Teresa Flores

Colegio de profesores y de la CUT

Comando Swifties en Contra

Comisión autónoma DDHH Del Aconcagua

Comisión Género CONFUSAM

Comisión Nacional de Mujeres JJCC

Comité Ambiental Comunal de La Cisterna

Comité de seguridad de mujeres unidas nos cuidamos ”

Confusam la pintana

Consejo Regional metropolitano ANFUNCHT

Conupia

Cooperativa de vivienda feminista mujer kuyen

Coordinadora Feminista de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH)

Corporación mujeres siglo XXI

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile

Federación de Estudiantes Universidad de Antofagasta

Federación Regionalista Verde Social

Feministas en Chile, FEMCHI

Feministas Ochenteras

FENAMIAS

FENASENF

FENCHI

Frente de Trabajadore/as RD

Frente de Trabajadores y Trabajadoras de Convergencia Social

Frente Feminista Araucanía Revolución Democrática

Frente Feminista Comunes

Frente Feminista Convergencia Social

Frente Feminista Convergencia Social Aysén

Frente Feminista Convergencia Social Biobío

Frente Feminista Convergencia Social Magallanes

Frente Feminista Convergencia Social Tarapacá

Frente Feminista Convergencia Social Valparaíso

Frente Feminista Convergencia Social Wallmapu

Frente Feminista Izquierda Libertaria

Frente Feminista Nacional Revolución Democrática

Frente Feminista Plataforma Socialista

Frente Feminista Plataforma Socialista Los Ríos

Frente Feminista Revolución Democratica Antofagasta

Fundación P.R.E.N.D.E.

Fundación Paritas

Fundamatria

Impulsando Barrios

Julieta Kirkwood Rancagua

Junta De Vecinxs Población Última Hora

Las Tesis Mollinas

Marea Verde Los Ríos

Modatima

Motores en lucha

Movimiento Político Somos Región

Movimiento por la Defensa de la Patagonia

Movimiento Somos Quinta Región

Mujeres de Plaza Ñuñoa

Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncavi-Quintero.

Mujeres del PS San Javier

Mujeres en Resistencia Biobío Concepción

Mujeres Modatima

Mujeres por la Vida

Mujeres Ukamau

Mujeres y Disidencias Sexogenericas San Miguel

Nortinas en Contra

Observa DDHH Los ríos

Observadoras Ley de Aborto-OLA Chile

ONG ESE:O

Panteras Disidentes

Partido Comunista de Chile, Presidenta Regional Los Lagos

Partido Democracia Cristiana Comuna de Lo Prado

Partido Radical

Plataforma Socialista

Poder femenino sur

Presidencia del Centro cultural de DDHH de Qta Normal

Presidencia regional Revolución Democrática Araucanía

PUENTE ALTO FEMINISTA.

Red de Historiadoras Feministas

Red Nacional Con las Amigas Y En la Casa

Salud en movimiento

Secretaría de Género y Sexualidades SEGESEX UACh Valdivia

Sindicato Inter empresa de Trabajo y Equidad Laboral Sitel Walmart Chile

SINDICATO UNIFICADO LIDER LONQUEN

Transformar Chile

UDEMA (unión de mujeres de Atacama)

Unidas por la mujer chile

Vicepresidencia de la Mujer Partido Radical

Vicepresidencia regional Maule Partido Socialista de Chile

Cooperativa de vivienda feminista Simone de Borvoir

Asociación 6 oriente de viña del mar

Revista NOMADIAS, centro de estudios de género y cultura latinoamericana, Universidad De

Chile

Ada Torres Becerra

Adriana Maturana

Alejandra López Inostroza , Educadora de párvulos

Alejandra Ramos Arcos, Periodista, docente, madre y feminista

Alemania Contreras, Dirigente Asociación de Empleados de Tesorerías Provincial Santiago

Alicia Molina

Amanda Hidalgo Durán, Administradora Pública

Ana Cornejo Salas, Técnico en construcción

Ana María Araya Venegas, Madre,estudiante técnico en trabajo social, dirigente social

Ana Maria Guzmán Labra, Abogada, especialista Constitucional.

Ana maría Lara Morales, Asistente Social Dae Santo Tomás

Anamaría Rebolledo, Educadora de párvulos

Andrea Alejandra, Giraldi Reyes

Andrea Luco

Andrea Quijón Godoy, Periodista y activista feminista

Angelica flor Molina Soto , Dirigente de mujeres

Angy Zambra andrade, Administradora pública, Docente area administración

Anyelina Rojas Valdés, Periodista, directora del Portal Edición Cero

Araceli Carcasson Echeverría, Concejala El Bosque

Beatriz Vega Gutiérrez

Belén Teuquil Vivanco , Psicóloga

Bernardita Icaza, Profesora

Berta Valdebenito Mendoza, Activista

Blanca Castro Nuñez

Blanca Oyarzún, Educadora de párvulos y escritora

Blesilda Álvarez

Camila Mancilla Coronado

Camila Palacios, Secretaria general V region Convergencia Social

Camila Sanhueza, Trabajadora social

Carla Loreto Santos Santos, Trabajadora social

Carla Oyarzún

Carmen Fierro, Actriz

Carmen García Sánchez, Dueña de casa

Carmen Salas carilao

Carola Santos, Mujer aymara

Carolina Catrina, Séptima región

Carolina González Ibarra, Profesora

Carolina Hernández Gamboa Geógrafa, Magister en M. Ambiente, sobreviviente Menor de

Edad ley Valech.

Carolina Javiera Ponce Pino Encargada Política Frente Feminista CS Magallanes.

Carolina Lefort Q, Abogada

Carolina López, Periodista

Carolina Martínez Gallegos, Profesional en temas de seguridad con enfoque de género

Carolina Suazo, Actriz, Activista en LRDC y RACH

Catalina Cortes Godoy

Cecilia Leblanc, Académica

Cecilia Morelia González González

Celia Tatiana Sánchez Barahona

Cindy Gómez Avalos, Gestora Cultural y productora audiovisual

Clara López Inostroza, Profesora

Clara Núñez

Clarisa Aguilera

Claudia Angulo Achurra, Activista Frente Feminista Plataforma Socialista

Claudia Díaz Galaz, Funcionaria Municipal

Claudia Fernandez

Claudia Fuentes Hidalgo, Dirigenta Social, activista feminista

Claudia Mix, Diputada de la República D8

Claudia Zamorano

Claudina Valded

Constanza Castro Oñate, Abogada

Constanza Munilla

Constanza Schonhaut Soto, Abogada, integrante del Comité Central de CS

Cristina Pacheco

Cristina Pérez Lemus

Cynthia Burgos Sánchez , Bióloga Marina, activista écologista.

Danae Prado Carmona, Consejera Regional Metropolitana

Daniela Grossi, Gestora Cultural Chiloé

Daniela Lopez

Daniella Milanca, Facilitadora intercultural Mapuche

Darinka Alcaino, Maquilladora Profesional

David Branada De La Barra

Denisse Carvalho, Concejala de I. Municipalidad de Puente Alto. Egresada de Derecho

Denisse Guerra Varas, Abogada, Activista de DDHH

Drina Garcia Monsalves, Encargada Política Base America Territorio Internacional CS

Elena Varela

Eliana Zúñiga Rojas, Trabajadora Social

Elizabeth Guerrero Ibarra, Trabajadora Social.

Elizabeth Silva Perez

Elsa Merino Burgos, Micro empresaria, y activista ambiental

Ernestina Silva Villegas, Dirigente nacional CONUPIA

Eva Rivera

Evelyn Chávez, Concejala de Puerto Montt

Evelyn Esquivel

Evelyn Olivares, Enfermera aps

Fabiola Asmad

Fabiola Cerda Romero

Fabiola Muñoz Campillay

Fabiola Oyarzún, Diseñadora, master en Marketing, Activista en el Frente Feminista CS

Fanny Berlagoscky Mora, Académica

Fernanda Betancourt Fonoaudióloga, Activista en Frente Feminista Plataforma

Socialista.

Fernanda Hederra Williams Militante Revolución Democrática

Flora Guerra Escobar , Terapeuta intercultural

Florencia Pinto Troncoso, Abogada

Fresia Avendaño Tapia, Mujeres por sus derechos

Gabriela Acosta, Activista en Movala

Gabriela Arroyo Cifuentes, Gestora de proyectos culturales y comunitarios

GABRIELA HIP HIDALGO

Gabriela Zuñiga Poblete

Gael Yeomans Araya, Diputada de la República D13

Génesis González, Trabajadora social

Geraldy Rivera, Profesora

Germán Rojas

Gina Cristi, Administradora Empresas-jubilada y aún trabajando-Feminista territorial

Gina Vergara Aceituno, Profesora de Historia.

Ginnia Silva Amaya

Gisela Gomez Egresada de Derecho

Gisella Reyes Bessone

Gloria Bascuñán Leyton, Profesora, Gestora Sociocultural Activista Medioambiental de

Modatima Lo Barnechea, Feminista Ochentera.

Gloria Sobrino, Arquitecta

Herly Bastias Zamudio, Profesora

Hillary Hiner, Académica,Historiadora Feminista,Trabajo Social,Red de Historiadoras

Inés Aravena,Ingeniera Químico

Ines Pepper, Profesora Asociada Universidad de Chile

Ingrid Concha Saez, Cirujana Dentista

Ingrid Concha Suazo ,abogada y académica universitaria.

Irene celis, Profesora

Irma Toledo, Economista . U de Chile

Isabel Armella,Profesora

Isabel Duque

Isabel Sanhueza,Técnico en comercio exterior, estudiante, activista en medio ambiente.

Ivette Soto, Asistente Social

Ivonne Abarzua Cruz, Matrona

Jacqueline Barraza, Profesora de Filosofía, Ex Seremi de Educación y Ex Gobernadora

Jacqueline catrileo

Jacqueline Jorquera, Consejera Regional O’Higgins

Javiera, Trabajadora social

Javiera Canales Aguilera, Abogada y activista por el derecho a decidir

Javiera Diaz

Javiera Manriquez

Jessica Menares Campos

Jessica Castro, Coordinadora FF RD Los Rios

Jocelyn Ormeño, Profesora educación básica

Johanna Barría Ruiz, Abogada feminista

Johanna Tuteleers, Dueña de casa

Josefina Arias

Jovita montecinos torres, Orientadora familiar y militante socialista

Judith Bravo, Ciudadana

Judy Valdés , Activista

Karen Grey González, Activista de Zomo Weichawe

Katherine Almonacid

Katherine Araya Araya

Kathie Bustos Mieres Ka Kuyen – Artista Visual, Docente de Artes y Enfoque de Género,

Kena Lorenzini, Reportera Gráfica, Master en Psicología Clínica, Activista DDHH

Laura Bartolotti,Abogada

Laura Unillus

Leida Gutierrez Ortiz, Dirigente sindical

Leslie Nicholls, Académica UAHC

Leyla Delgado Duhalde, Administradora Pública

Lia Roman

Libertad Vidal, Encargada Nacional Frente Feminista CS, Agente de viajes

Lidia Caces

Lidia Garcés, Orientadora Familiar con mención en Relaciones Humanas

Lilian Olavarria Rosenberg

Lilian vilches, Técnico Nivel Superior en Trabajo Social

Lorena almazabal, Trabajadora social

Lorena Ayala Galaz, Concejala de Quilicura y Educadora de Párvulos

Lorena Donaire , Defensora Ambiental

Lorena Fries, Diputada de la República D10

Lorena González, Profesora

Loreto Caro, Cineasta y docente

Loreto Tabali Traslaviña, Asistente Social

Lucinda Hernández Chacón

Luisa de la Prida, Psicóloga , magíster en estudios y prevención de violencia de género.

Luisa guilquiruca

Luisa Latorre Muñoz

M Estela Ortiz R, Educadora de Parvulos

Macarena Hughes

Macarena Morales Gatica, trabajadora social de profesión.

Magaly Velásquez Vergara , Ecologista, recicladora y sustentable.

Magaly Visedo Soriano, Fotógrafa y feminista

Maite Birke, Comunicadora Social, Activista Medio Ambiental

Maite Orsini, Diputada de la República D9

Maly, Dirigente Colegio de Profesores, Profesora.

Marcela Araya Sepúlveda, Ex Consejera Constitucional

Marcela Bona, Trabajadora social feminista

Marcela Godoy León, Licenciada en Ciencia Política, activista social y Feminista

Marcela Ramos, Dirigenta Slow Food Chile

Marcela Ríos Tobar, Académica, feminista

Marcela Salazar, Trabajadora de un Cesfam y “Mujeres San Miguel”

Marcela Vega Daza

Marcia montenegro, Periodista y fiscalizadora del trabajo

Marcia Pineda Soto, Periodista.

Marcia Romero Romero, Profesora diferencial sistema público, Valdivia.

Marcia Scantlebury

Maria Angelica Riquelme Albornoz, Dueña de casa.

María Angélica Ibáñez

María Belén Velásquez, Antropóloga feminista

Maria Cecilia Grau Mascayano, Jubilada

María Cecilia Marchant Rubilar, Profesora Jubilada

María Claudia Recabarren Raby, Psicóloga

Maria de Lourdes Cáceres Penayo, Activista por los DDHH

María Elena Rubilar, Abogada

María Ester Aliaga, Periodista

Maria eugenia farias espejo, Activista feminista. Educadora, Ingeniería.

Maria Eugenia Mezs, Periodista y editora

María Eugenia Puelma Alfaro , Consejera Regional de la Región Metropolitana

María Huenchuleo, Agitadora social, mapuche, palife domo y defensora de los DDHH

María Inés Coñuecar Ojeda

Maria Isabel Guerrero Muñoz, Dirigente Gremial y Encargada de Género

María Isabel Jeldrez González, Dirigente Social y política

María Isabel Leiva, Médica

María Isabel Norero M

Maria José Busta

María Marticorena, Activista ambiental

Maria Sarras, Secretaria Jjvv35 Bellavista , de la comuna de Recoleta

María Soledad Falabella Luco, Profesora, Universidad de Chile

María valeria garcía cortés, Dirigente social grupo de salud llareta

Maria victoria Figueroa, Profesora Ed Básica, vocera Asociación de vecinos 6 oriente

Marie holl

Mariel Rubio, Profesora, activista feminista y parte de PuenteAfem y Redofem

Mariela Muñoz Galaz, Trabajadora Social

Marion Castro Silva, Asistente Social

Marisol Molina Silva, Activista DDHH

Marisol Vera, Fundadora Editorial Cuarto Propio

Maritza Puebla Dulitzky

Maritza Rodriguez, Activista feminista

Marjorie Apel Psicóloga, Defensora ambiental

Marjorie Braniff, Psicóloga clínica y Salubrista

Marlene Silva

Marta Mattus Millar, Profesora Jubilada.

Marta Navarrete , Tec. Trabajo social

Mary Godoy, Trabajadora Social

Melissa González Barraza

Mercedes Bulnes Nuñez, Diputada de la República D17

Michelle Guillou

Miguel Rojas Sánchez

Milena Figueroa Espinoza, Profesora de Educación Diferencial

Mireya del Rio Barañao, Concejala Ñuñoa

Mireya Diaz

Mirtha Corvalan, Jubilada

Mitcy Tqpia, Cantante popular,Técnico de Enfermería, Activista por los DDHH.

Mónica Isabel Díaz Parra

Nanette Barría

Natalia Araya Cambiazo, Activista Feminista

Nataly Bernal Requena

Nathaly Prieto, Asistente Social

Nayati Mahmoud, Periodista- Comunicadora Audiovisual

Nicole Chiessa Fernández, Periodista, Técnico en trabajo social.

Nilda Adonis Aguirre

Ninoska Angelica González Flores, Enfermera Concejala

Ninoska Gallardo, Arquitecta

Noemí Pardo, Poder femenino Sur

Norma Medina Castillo

Olga Martín Barria

Olga Testa Camp

Paloma Fuentes

Paloma Olivares Alvarado, Activista por los DDHH de las personas cuidadoras

Pamela Barria, Administradora Pública, Licenciada en Ciencias Políticas

Pamela Daroch

Pamela López

Pamela Mendoza, Trabajadora Social

Pamela Millas Abogada, Diaguita, Defensora de la Naturaleza.

Paola Santolaya Araya, Periodista

Paola Gómez

Paola Melo Cea, Concejala de Santiago

Paola Nahuelhual

Paola Tuteleers , Periodista

Patricia, Técnico en Construcción Civil, emprendedora, representante y delegada de gestión

cultural en Agrupación Cultural Semillas de Arte, representante de la comision red

emprendedoras de San Clemente.

Patricia Araos, Feminista

Patricia Coñoman Carrillo, Concejala comuna El Bosque, Presidenta de la Mesa de Concejales

de Chile, Trabajadora Social

Patricia Espejo

Patricia López Stewart, Profesora

Patricia Miranda, Trabajadora Social

Patricia Montanares Sepúlveda, Activista en Revueltas Tralkaweñu

Patricia Silva Meléndez, Abogada, asesora laboral

Patricia venegas castro, Asistente social.

Patricia Villanueva Guerra, Editora. Activista Feminista ochentera.

Paula Álvarez Callejas, Arquitecta restauradora

Paula Catalán, Licenciada en Bellas artes

Paula Pacheco O, Activista feminista

Paula Ramírez, Ingeniera, activista

Paulina Díaz Galaz, Asistente Social

Paulina Elizabeth Palazzo Rojas

Paulina Montecinos

Paulina Venegas

Pas Bartolomé

Paz González, Geógrafa

Paz Quinteros, Médica, psiquiatra infantil

Paz Tondró, Encargada Política Frente Feminista Valparaíso CS, Activista Feminista

Rafaela Apel

Raquel Arriagada Aguayo, Ingeniera y dirigente social.

Raquel Concha, Encargada de Género Partido Comunista Los Ríos

Raquel Pardo, Historiadora y ceramista

Regula Ochsenbein, Licenciada en historia y sociología, Universidas de Berna, Suiza

Renata Rojas, Enfermera

Rita Bravo San Martín, Profesora de educación especial.

Rita Pereira, Coordinadora Académica, activista feminista y parte de Femchi.

Rocio oestemer neira, Feminista

Romina Baeza, Concejala San Bernardo

Rosa Ana Menéndez Álvarez, Educadora de párvulos,dirigente gremial

Rosa Avilés

Rosa Cecilia Yañez, Trabajadora Social, Feminista

Rosalía Bustos Quinteros

Rossana Montero, Profesora

Roxana Riquelme

Ruben Rojas

Sabina Muñoz Morales, Jubilada

Sandra Gonzalez, Trabajadora social

Sandra González

Scarlett Mathieu

Silvia Acuña

Silvia Amaya Mercado, Bibliotecaria jubilada

Silvia Orge, Jubilada, feminista

Sindy Salazar Pincheira, Abogada, Derechos Humanos.

Sofìa Pacheco, Militante CS Santiago

Soledad Condore

Soledad ovando, Educadora de Parvulos

Susana Correa, Abogada y periodista

Susana Guzmán

Susana Vera Mancilla, secretaria

Sylvia Castro G, Concejala de la Comuna de Peñalolén

Sylvia Lagos, Jubilada

Tabata Aracena Rivera, Activista feminista

Tania Martín, Ginecóloga

Tania Valentina Hidalgo T., Lcda. Contaduría pública y Militante comunista y feminista.

Tatiana Cortés Segovia, Consejera Regional por la provincia de Limari, Coquimbo

Teresa Valdés Socióloga

Trinidad Cano

Valentina Paz Forján Espinoza, Psicóloga

Valentina Silva Guardiola, Profesora

Valeria Cárcamo Vidal, Ex candidata constituyente por la región de Valparaíso

Valeria Paola Donoso Ortiz, Vicepresidenta de la mujer, equidad y diversidad V región Valeria

Subiabre, Activista social

Valery Sepúlveda, Psicóloga

Valeska Naranjo Dawson, Antropóloga Social

Vanessa Pérez

Velia.takahashi santibañez.

Verónica Assef Ceballos, Activista feminista , directora de proyectos sociales

Verónica Chavez Gutierrez, Concejala comuna de Ñuñoa

Verónica Montellano, Economista

Veronica Tobar Caviedes, Trabajadora social

Vicky Acosta Mesias, Pensionada, Activista movimiento social Corrientes Independiente

Pichilemu

Vilma Tapia, Profesora

Viviana Sanhueza, Trabajadora de empresa privada inscrita en el pc

Viviana Sobarzo Hidalgo, Profesora, miembro del PDC, creando una ONG para jovenes

Wendoling Silva Reyes, Abogada Laboralista

Ximena Azúa Ríos, Académica ,Universidad de Chile.

Ximena Duque

Ximena Lobos

Ximena Pallamar, Psicóloga Clínica

Ximena Salgado Kuwahara, Activista Feminista de la Araucanía