“No más acoso, no más maltrato laboral”: Senadoras lideran protesta por mal clima laboral

Hojas impresas con un mensaje en contra del secretario general de la Cámara Alta y jefe administrativo de la institución, Raúl Guzmán: “Lista de Deseos 2024. No más acosos. No más hostigamiento. No más maltrato laboral”. Desde este miércoles 20 de diciembre, la senadora y jefa de bancada DC, Yasna Provoste, comenzó a entregar un mensaje para ser utilizado como cartel en los pupitres de las y los senadores, acción a la que también se sumaron las senadoras Claudia Pascual (PC), Alejandra Sepúlveda (independiente ex-FREVS) e Isabel Allende (PS) y luego recibió el apoyo de los senadores Iván Flores (DC) y Daniel Núñez (PC). Según explica La Tercera, desde 2019 se acumulan “varios episodios conflictivos” algunos de los cuales terminaron incluso en tribunales. La última polémica fue la desvinculación del exfiscal del Senado, Javier Norero, que motivó una dura respuesta de la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional. “La lista de deseos (el mensaje que contenía el letrero) apuntaba claramente a un malestar que hay entre distintas asociaciones de funcionarios del Senado, por una relación difícil o derechamente mala con la secretaría general… Es algo que hay que resolver. Mi llamado es a que el secretario general se siente a conversar con las asociaciones. No podemos dejar que un clima interno se siga enrareciendo”, dijo Iván Flores al diario citado. De acuerdo con La Tercera, la “guerra subterránea” tiene como centro a Raúl Guzman, del que se desprende un sector que lo apoya y otro que lo critica. Desde agosto de 2019 hasta diciembre de 2023 -señala el medio- se presentaron 14 acciones judiciales por funcionarios o exfuncionarios y cinco están en tramitación. Y la última polémica fue la desvinculación del exfiscal del Senado, Javier Norero, que motivó una dura respuesta de la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional, el pasado 13 de diciembre. Además de este hecho, el historial conflictivo es largo y la mayor parte del Senado optó por guardar silencio, ya que comparten la “depuración” del mandatario, pero no su estilo. Y entre las voces críticas se encuentra la senadora Provoste, que lo apoyó en su asunción. Pero las tensiones afloraron con el pasar del tiempo: en 2022 se dirimió su continuidad y en esa ocasión, la parlamentaria DC por Atacama y la exsenadora Adriana Muñoz (PPD) fueron los únicos votos en contra., pero el secretario fue ratificado por 27 votos a favor.