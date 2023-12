La trastienda de la inédita “funa” pública de senadores contra el secretario general del Senado

Con un afiche que decía “LISTA DE DESEOS 2024: No más acosos. No más hostigamientos. No más maltrato laboral”, un grupo de cerca de 15 legisladores en la Sala realizó una protesta contra el secretario de la Cámara Alta, Raúl Guzmán. Se trata de un conflicto latente que tiene este desde 2019.

“Iba a hacer un lienzo grande que sostendríamos hoy varios senadores enfrente de Raúl Guzmán, pero finalmente optamos por estos carteles más sobrios, que cumplen la misma función”. Con estas palabras, un conocido senador retrata cómo se está analizando en la Cámara Alta el conflicto entre el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, con los funcionarios de la institución, luego de una manifestación en su contra organizada por un grupos de senadores críticos a su gestión, cuestionamientos por demandas que mantiene en Tribunales de Valparaíso y al enrarecido clima laboral. Fue a la hora de almuerzo, de este miércoles, en que un grupo de senadores, encabezados por la jefa de comité DC, Yasna Provoste, acordaron que hoy -en los días previos a la Navidad, donde el Congreso esta particularmente decorado-, se hacía necesario una manifestación de los parlamentarios dando una señal de respaldo a los funcionarios del Senado, en el conflicto por denuncias de malos tratos que mantienen contra el secretario Raúl Guzmán. Se trata de un conflicto latente desde 2019, y cuyos últimos episodios reveló El Mostrador en dos recientes reportajes, los cuales llevaron al jefe del servicio, Raúl Guzmán, a dar explicaciones en un oficio de 10 páginas a los 50 legisladores de la Sala. Con ese telón de fondo, al final de la tarde de miércoles, la senadora Yasna Provoste imprimió los afiches con cerca de 30 copias y se las distribuyó a sus pares. La discreta pancarta con los colores de Santa Claus -rojo y blanco- decía : “LISTA DE DESEOS 2024: No más acosos. No más hostigamientos. No más maltrato laboral”. Algunos de ellos los colocaron ipso facto en sus pupitres, pero otros lo meditaron un poco porque Raúl Guzmán estaría presente en la Sala, sentado al lado del Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), quien optó por no instalarlo en su puesto. Así, esta mañana cerca de 15 senadores -de oposición y del oficialismo- los instalaron en sus curules, previo a la discusión en sala del reajuste del sector público en la sala del Senado. Entre ellos se contaban Iván Flores (DC) Alejandra Sepúlveda (FREVS), Isabel Allende (PS), Iván Moreira (UDI), Francisco Chahuán (RN) Daniel Núñez (PC), Juan Ignacio Latorre (RD), los PPD Loreto Carvajal, Raúl Soria, Pedro Araya, los independientes Fabiola Campillay y Karim Bianchi, y Claudia Pascual (PC). A primera hora de la mañana se preveía el éxito del gesto de protesta. Incluso, el senador Ricardo Lagos Weber reclamó el suyo. Y otros cuatro legisladores, aunque ausentes en la Sala, lo pusieron en su puesto o en su silla. “Estas manifestaciones son bastante comunes en la Cámara de Diputados, pero el Senado es más formal y yo no recuerdo una protesta de esta profundidad. Se pensó también en un lienso que íbamos a escribir con la senadora. El clima que mantiene Guzmán es muy malo y afecta la imagen del Senado”, señala otro parlamentario.