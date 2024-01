Astrónoma Laura Pérez: “Las mujeres pueden hacer ciencia de calidad”

La primera mujer latinoamericana en ser premiada por la Academia Mundial de Ciencias, en reconocimiento a sus notables contribuciones en 2021, se presentará el 19 de enero en Congreso Futuro. Su charla es parte de “Investigadoras para entender el mundo”, que incluye a Marcela Ruíz (bióloga marina), Francisca Garay (física) y Tamara Otzen (psicóloga).

-Como mujer en astronomía, una carrera predominantemente masculina, ¿cómo has enfrentado los prejuicios y sesgos de género en la academia y la docencia?

-Me considero afortunada al haber tenido modelos a lo largo de mi carrera, desde supervisoras hasta colegas, que han demostrado con hechos que las mujeres pueden hacer ciencia de calidad. Mi experiencia ha sido positiva, pero reconozco que otras astrónomas pueden haber enfrentado mayores dificultades. La horizontalidad en el trato en la academia, especialmente en Chile, ha sido algo que siempre me ha impresionado.

-¿Has notado alguna diferencia en la docencia y la academia entre Chile y otras partes del mundo?

-En mi experiencia, la docencia en Chile ha sido más horizontal y colaborativa. La Universidad de Chile ha mantenido esta cultura, donde la igualdad y el respeto son fundamentales. Ser reconocida como la primera chilena en recibir el New Horizons Price fue sorprendente y gratificante. Creo que contribuye a destacar la calidad de la investigación en nuestro país y motiva a más personas, especialmente mujeres, a seguir carreras científicas. Así que, de alguna manera, también espero que este premio les imponga a quienes están a cargo una responsabilidad, el darse cuenta de que esto se puede lograr desde aquí y que nos valoren.

-¿Cuál es tu opinión sobre los cupos supernumerarios para mujeres en carreras STEM?

-Considero fundamental estos cupos, ya que las diferencias de puntajes entre hombres y mujeres son mínimas. No es un regalo sin merecimiento, sino una oportunidad para personas capacitadas. En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, las mujeres que ingresan a través de estos cupos demuestran su capacidad y completan sus carreras exitosamente, lo que es crucial para el desarrollo del país. No estamos eligiendo aleatoriamente, estamos escogiendo gente capaz, dándoles la oportunidad a chicas que se lo merecen. Si tú evalúas fehacientemente la capacidad de estas personas, estoy segura que, las chicas que aceptamos por cupos, sus puntajes son muy cercanos al resto de compañeros.

-¿Cómo crees que iniciativas como Congreso Futuro contribuyen a democratizar el acceso a la información científica?

-Iniciativas como Congreso Futuro son fundamentales para realzar el valor de la ciencia en la sociedad, más aún cuando cada año tiene una temática importante a discutir a nivel país. Además de difundir información relevante, permiten que esta sea accesible a un público más amplio. Democratizar las respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro origen y destino es esencial. De algún modo hace que la gente se enriquezca con este nuevo conocimiento, porque yo sé que hablar de cómo se forma un planeta o de los observaciones que hacemos con el telescopio ALMA le puede sonar muy alejado y árido a una persona común y corriente, pero todos los seres humanos nos hemos preguntado en algún momento de dónde venimos.

-¿Cómo fue tu invitación a Congreso Futuro y qué temas planeas exponer?

–La invitación llegó a través de un correo, y creo que mi participación pudo haberse relacionado con un acercamiento previo en un festival de ciencias. Estoy planeando hablar sobre las últimas investigaciones en mi grupo, destacando cómo la ciencia no sigue un proceso lineal y cómo nuestras respuestas generan nuevas preguntas, mostrando así el dinamismo de la investigación científica.