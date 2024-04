Parlamentarios se oponen a libertad condicional de asesino de Daniel Zamudio

Durante la primera semana de abril del presente año, uno de los cuatro condenados por el asesinato de Daniel Zamudio en 2012, Raúl López Fuentes, solicitó, por medio de una carta al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, cumplir los últimos tres años de su condena en libertad condicional.

Debido a lo anterior, diversos congresistas se pronunciaron en contra de la solicitud. En conversación con El Mostrador Braga, la diputada Emilia Schneider (CS) comentó que: “Creo que por lo que significa para la sociedad chilena el brutal asesinato y crimen de odio contra Daniel Zamudio, por lo importante que es que nuestro país erradique la discriminación, sus asesinos tienen que cumplir la totalidad de su condena. Y considero, además, que tenemos que redoblar los esfuerzos porque este tipo de hechos tan dolorosos y tan lamentables no se vuelvan a repetir. Por eso en el Congreso estamos trabajando por una reforma a la Ley Antidiscriminación, que fortalece la prevención, que fortalece el acceso a la justicia para las víctimas y que crea una nueva institucionalidad precisamente para combatir y erradicar la discriminación en nuestro país. Esos son pasos fundamentales que tenemos que dar y espero que como sociedad nos podamos poner de acuerdo, que todos los sectores políticos concurran y no le pongamos trabas a una cuestión que es tan urgente y que tiene que ver también con la seguridad de las personas”.

En esta misma línea, el senador Daniel Núñez (PC), señaló vía X que: “Sería un pésimo precedente si se le concede la libertad. Asesino debe seguir en la cárcel para nunca más vuelva a ocurrir un crimen similar”.

Sería un pésimo precedente si se le concede la libertad. Asesino debe seguir en la cárcel para nunca más vuelva a ocurrir un crimen similar https://t.co/jh6C9lcZDC — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) April 5, 2024

El senador Matías Walker (Demócratas) declaró, también vía X, que “esperamos que la Ley que lleva el nombre de Daniel Zamudio se respete”.

Esperamos que la Ley que lleva el nombre de Daniel Zamudio se respete. https://t.co/nqAFcOwab5 — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) April 5, 2024

A su vez, el diputado Hernán Palma (IND), calificó de “inconcebible” la petición de libertad condicional. “Tomé conocimiento que uno de los asesinos de Daniel Zamudio, Raúl López, está solicitando libertad condicional. Sepan que como diputado defensor de los DD.HH me opongo férreamente y espero no se otorgue este beneficio. A solo días de conmemorar el brutal asesinato, esto resulta una burla. Todo nuestro sincero apoyo a la familia de Daniel. No más impunidad”, comentó.

INCONCEBIBLE. Tomé conocimiento que uno de los asesinos de Daniel Zamudio, Raúl López, está solicitando libertad condicional. Sepan que como diputado defensor de los DD.HH. me opongo férreamente y espero no se otorgue este beneficio. A solo días de conmemorar el brutal asesinato,… pic.twitter.com/lO6Af1HTQL — Diputado Hernán Palma (@HernanPalma_D12) April 5, 2024

Asimismo, la exdiputada Karla Rubilar, consideró que “no se puede olvidar la crueldad y falta de humanidad con la que los asesinos de Daniel Zamudio lo agredieron hasta causar su muerte. Hoy debe primar la ley que lleva su nombre y no asignarle ningún beneficio a quienes solo por odio e intolerancia le hicieron tanto daño a una familia”.

No se puede olvidar la crueldad y falta de humanidad con la q los asesinos de #DanielZamudio lo agredieron hasta causar su muerte. Hoy debe primar la ley q lleva su nombre y no asignarle ningún beneficio a quienes solo x odio e intolerancia le hicieron tanto daño a una familia https://t.co/AXETmx7j5b — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) April 5, 2024

Según consignó el Movilh, el abogado Jaime Silva presentó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago los alegatos contra la libertad condicional en representación de Iván Zamudio y Jacqueline Vera, padre y madre de Daniel Zamudio.