Eduardo Macaya atribuye causa por abuso sexual de menores a que su hijo es senador UDI

En medio de la preparación de su juicio oral por abuso sexual infantil, Eduardo Macaya, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, rompió su silencio frente a los medios.

Macaya leyó su declaración en la audiencia de preparación de juicio oral, donde afirmó su completa inocencia y rechazó cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. “No estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo”, declaró.

El acusado mostró su descontento con lo que considera un enfoque sensacionalista por parte de la justicia, señalando que la causa solo tiene relevancia debido al vínculo con su hijo. “Lo más rentable es hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI, más que investigar los hechos que motivaron a la denuncia. Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”, afirmó.

Respecto a las víctimas, que son sus sobrinas, según Macaya “nunca han denunciado ni testificado ante la justicia”. En esta misma línea, el acusado confía en que el juicio oral se llevará a cabo con imparcialidad, con el objetivo de demostrar su inocencia frente a las acusaciones que enfrenta.