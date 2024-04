Miss Chile se baja del concurso tras diagnóstico de anorexia purgativa

Bárbara Lackington Schacht ha abandonado el concurso de belleza Miss Universo Chile 2024. Dentro de las razones que motivaron su decisión fue su salud, ya que actualmente se encuentra en tratamiento por un trastorno de la conducta alimentaria que padece.

“Es verdad que yo iba a representar (en el certamen) a personas con trastornos de conductas alimenticias y mentales, pero en este minuto me estoy tratando yo”, señala Lackington.

Actualmente, Bárbara está en tratamiento con un equipo multidisciplinario. “No fue fácil tomar la decisión de salirme del Miss Chile, era un sueño para mí participar, pero creo que debía privilegiar otras cosas”, explicó.

Sobre su salud, reveló que “me diagnosticaron anorexia purgativa. Como lo he dicho antes, enfrento trastornos mentales, no sólo trastornos de conducta alimenticia. Tengo manejados mis trastornos mentales con medicamentos. Yo me quiero mejorar y quiero estar sana. Me dijeron que de un día a otro no se podía arreglar lo que tengo, pero estoy en eso“.

La médico psiquiatra y especialista en TCA, Patricia Cordella, indica que la anorexia purgativa se caracteriza “por periodos de restricción alimenticia, ingesta y vómitos”.

En este sentido, la ex candidata a Miss Chile sinceró que “lo regular en mi día a día era el control compulsivo de la cantidad de calorías que consumía y la hora precisa en que lo hacía”.