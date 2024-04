“Todavía hay un mañana”: la película que superó a Barbie y Oppenheimer en taquilla en Italia

Cortellesi le dice a BBC News que todavía no puede creer la enorme acogida.

“He sido actriz durante casi 30 años y he escrito guiones durante los últimos 10. Esta es mi primera película, cuando ya tengo 50. Y compartir pantalla y taquilla con una película enorme como ‘Barbie’, que también trata las experiencias de las mujeres , tiene que ser algo bueno”.

Sin embargo, parte de la razón por la que “Todavía hay un mañana” podría haber tocado tal fibra sensible en Italia es que la heroína, Delia, (también interpretada por Cortellesi) sufre violentos abusos físicos y emocionales por parte de su marido.

Un problema de actualidad

Los llamados “crímenes pasionales” no se penalizaron en Italia hasta 1981 y, en julio de 2023, un tribunal de Roma se hizo famoso en todo el mundo cuando el conserje de una escuela fue absuelto de manosear a una estudiante de 17 años porque la agresión sexual duró menos de diez segundos .

“Pero el feminicidio es a menudo el trágico final de algo que no comenzó así. Lo que no conocemos es la historia que culmina en un horrendo acto de violencia y la muerte de una mujer cada 72 horas en Italia. Sólo podemos inferir una historia de violencia que a menudo ni siquiera se lleva a las autoridades antes de que se intensifique”.

La directora afirma que los temas de violencia contra las mujeres forman parte desde hace años de sus guiones , así como de su trabajo escénico y cinematográfico como actriz, aunque afirma no haberlo vivido personalmente.

“Puede que ahora como mujeres tengamos ciertos derechos y garantías, pero lo que no ha cambiado en la sociedad es esta mentalidad que distorsiona el amor y lo convierte en posesión . Por eso necesitamos una educación mejor”.

Toque de humor

“No es comedia per se , es usar el lenguaje de la comedia para hablar sobre temas muy serios .

“Esta nunca pretendió ser una película contra los hombres italianos, es una invitación a compartir y caminar juntos por el mismo camino en la vida. Mi intención no era alejar a los hombres de la película y que pensaran que la cinta los señala con el dedo acusador”, dice la cineasta.

“Muchos hombres se sintieron capaces de hablar en las sesiones de preguntas y respuestas posteriores y compartir sus propias historias, lo que a menudo me pareció realmente conmovedor”.

“Todo este proyecto surgió porque le estaba leyendo un libro sobre los derechos de las mujeres y mi hija no podía creer que existiera un tiempo en el que nuestros derechos no estuvieran consagrados en la ley. Entonces se me ocurrió que necesitábamos hablar con las generaciones más jóvenes, que tienen que darse cuenta de que sus derechos son una conquista“, afirma.