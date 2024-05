Higiene menstrual: una deuda pendiente a 90 días de los incendios

En un desastre socionatural como el incendio que afectó a la región de Valparaíso a inicios de este año, los derechos sexuales y reproductivos de las personas menstruantes, niñas y mujeres se ven gravemente afectados. Es común que este tipo de eventos extremos dificulten el acceso a atención médica, pero también complejizan algo que no debería estar en duda: el acceso a los productos de higiene menstrual. En situaciones de extrema vulnerabilidad es necesario un enfoque integral en la atención de la salud reproductiva de las mujeres, más aún porque en cualquier crisis humanitaria seguimos menstruando y, en efectos traumáticos como este, también nuestros ciclos cambian.

En el contexto de los incendios, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hizo entrega de 1.500 kits con productos de higiene menstrual y 1.800 conjuntos de ropa interior, considerando el deber que tiene el Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos relacionados con la salud, ante una crisis humanitaria como esta, pero también organizaciones sociales no gubernamentales como Tremendas, en una campaña con la Defensoría de la Niñez, la Red de Acción Carcelaria y muchos colectivos autogestionados buscaron resguardar este derecho en particular.

“Nunca olviden que solo hace falta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Estos derechos nunca pueden darse por sentados” dicha afirmación de la filósofa Simone de Beauvoir resulta ser un presagio de cómo los derechos de las mujeres son vulnerados de forma multisectorial, tal como está ocurriendo con los derechos sexuales y reproductivos en el contexto de desastres socio naturales y conflictos geopolíticos. Por esa razón es importante entender que las desigualdades de género tienen su origen en diversos factores que se vinculan recíprocamente, y por lo tanto, las soluciones a estas se relacionan entre sí también.

Otro ejemplo referente a la higiene menstrual en desastres naturales fue el ciclón Idai en 2019, que devastó el sureste de África. Un grupo de profesionales especializadas en ayuda humanitaria viajaron a la zona afectada para escuchar las experiencias de niñas sobre cómo es menstruar en un desastre natural. La mayoría de las niñas afectadas no tenían acceso básico a salubridad e higiene como ropa interior, jabón o agua. Además, al vivir en albergues, perdieron un lugar de privacidad y seguridad. Los campamentos en los que se encontraban eran escasos e incómodos, por lo que esperaban el anochecer para lavar su ropa y compresas. En este contexto, no solo se deja en manifiesto la falta de insumos para la gestión menstrual, sino que se acentúa aún más el estigma en torno a la menstruación y son historias que no son visibilizadas.

Y ocurre también hoy en Medio Oriente: “Hemos vuelto a la Edad de Piedra. No hay seguridad ni alimento ni agua, no hay higiene. Me da vergüenza, me siento humillada”, aseguró Samar Shalhoub, mujer de 18 años de Gaza. Hay más de 690.000 mujeres y adolescentes que menstrúan y necesitan productos de higiene menstrual, además de acceso a agua, baños limpios y privacidad. A falta de productos higiénicos sanitarios las mujeres han recurrido a consumir píldoras para retrasar la menstruación o usar trozos de tela rotos como compresas.

En todas las situaciones antes mencionadas, se manifiesta inequívocamente que en contextos de crisis humanitarias los derechos sexuales y reproductivos se relacionan de manera intrínseca con la dignidad humana y que avanzar en la protección de los derechos de las mujeres contribuye directamente a la protección de los derechos humanos. Por ello, a tres meses de los trágicos incendios en la región de Valparaíso, hacemos un llamado a no dejar de lado este relevante tema, que finalmente se vincula con el respeto a los derechos de niñas, adolescentes y jóvenes.