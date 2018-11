Hernan Caffiero, ganador del Emmy: “Mencionar a Catrillanca fue un mensaje para Chile y el mundo”

Hernán Caffiero (Santiago, 1980) está feliz. Tras años de esfuerzo, su serie "Una historia necesaria" sobre varios desaparecidos de la dictadura, compuesta por 16 capítulos de episodios de cinco minutos de duración y transmitida en 2017 por Canal 13 Cable, logró ganar el premio Emmy a la Mejor Serie Corta, en una ceremonia realizada en Estados Unidos.

"Para mí significa un reconocimiento, no solamente para el equipo que trabajó, que nos sacamos la cresta haciendo esto, sino principalmente para todos los familiares, que nos ayudaron a contar sus historias, para poder hacer esta serie", cuenta por teléfono desde el país norteamericano.

"Estamos muy felices, muy contentos, muy orgullosos por eso, porque de una u otra forma se hace un reconocimiento internacional a esta historia y a aquellos de quienes nunca más se supo", remata, además de destacar, tal como lo hizo en el discurso de premiación, a familiares emblemáticos como Ana González y Max Santelices, quienes murieron sin saber del destino de sus seres queridos, pero también al joven mapuche Camilo Catrillanca, muerto en un operativo de Carabineros hace una semana.

"Ana representa lo que no tiene que seguir pasando. Uno de los principales temores que tienen los familiares es morirse, y que con ellos se mueran las historias de quienes partieron. Ella representa una visión bien descarnada de lo que sucede en países como el nuestro cuando no existe la justicia, cuando no tenemos acceso a la verdad, cuando la historia se ve truncada y no se asumen los problemas. (Su historia) es una bofetada para todos los chilenos, una mujer de tanto valor humano, condenada hasta el último día a no saber lo que pasó", explica.

Catrillanca, en tanto, es otra cara de la misma moneda.

"Camilo, a diferencia de Ana, no tenía directa relación con la serie. Lo que quise decir es que todos los chilenos entendieran Camilo Catrillanca también estaba presente en ese lugar, estuvo presente también con nosotros, que estábamos con ellos, estábamos con los peñi (hermanos), con los familiares de Camilo".

"Era un mensaje para Chile, también para el mundo, pero principalmente para todos los chilenos. Me di la libertad de poder cerrar el discurso con un llamado de fuerza a la familia, para poder darle un sentido de cierre y de contingencia también. Lo que pasa con Camilo también son violaciones a los derechos humanos. A 45 años del golpe lo seguimos viendo en Chile, y son cosas que no pueden pasar. Así de simple, no pueden seguir pasando".

Postulación al Emmy

La postulación a los Emmy fue hecha por los propios realizadores, por Internet, en la página de los Emmy, en febrero pasado.

"Estuvimos por meses esperando la nominación. Primero quedamos pre seleccionados y después del 28 de septiembre nos enteramos que ya estábamos seleccionados", recuerda al ser consultado sobre el proceso.

Caffiero subraya que fue un trabajo duro porque son los premios de televisión más importantes del mundo, los "Oscar" de la televisión. Compiten más de dos mil proyectos año a año, con un jurado internacional.

"Es un tremendo reconocimiento a nivel mundial, no sólo para el tema de los derechos humanos, sino para la industria cinematográfica y televisiva chilena", resalta.

"Cuando llegamos a la final, ya pensamos que podía pasar cualquier cosa. Sabíamos que teníamos posibilidades".

¿Por qué fueron elegidos ganadores?

"Creo que hay hartos factores. Uno es que es una serie de época, que tiene un valor de producción mayor, que está trabajada con una fotografía espectacular, un trabajo de arte maravilloso, la música también... son todos procesos que armaron de forma orgánica unas piezas con un carácter más cinematográfico, en un formato que -acá la gente no se ha cansado de decirlo- no lo habían visto nunca. Algo tan corto, que genere tal nivel de emocionalidad, tan real y tan potente".

El objetivo de la serie

Caffiero destaca que desde el principio el objetivo fue realizar una historia que pudiese refrescar la imagen "que tenemos en Chile de esta parte de la historia, esta imagen en blanco y negro, antigua, del concepto del detenido desaparecido, tan caricaturizado por gran parte de la población".

"Queríamos dar un refresco a esas historias, tratando que también fuesen un aporte y una llave emocional para abrir las conciencias y entender lo que sucede en los países cuando los cursos de odio se toman el poder, algo que está muy presente en la actualidad y es súper universal. Por eso esta serie se hace más necesaria que nunca y nos llena de orugllo poder contribuir a que esto se sepa, se conozca, y que también impacte emocionalmente a la gente", explica.

La obra apunta "a quienes están olvidando, perdiendo un poco la memoria de lo que pasó, y para aquellos que no habían vivido esto, las nuevas generaciones, a través de la empatía y la solidaridad, para poder construir una sociedad donde no se repitan este tipo de hechos", dice. Una obra "para poder entrar y cambiar visiones y entender esto, no desde la lógica panfletaria ni político partidista. Esto tiene que ver con los derechos humanos, que son irrefutables, transcienden cualquier discurso y gobierno".

Respecto al episodio de censura que sufrió la serie en Canal 13 Cable, donde se exhibió desde septiembre de 2017, señala que hubo cuatro episodios donde no se mostró el cuadro final, donde figuraban los responsables de los crímenes con sus respectivas condenas, aunque luego fueron repuestos.

"Si bien fue una opción que asumió el canal, que yo no compartí, de todas forma hay que ser justos y decir que si no hubiese sido por el canal, esta serie no habría salido en ninguna parte". Además destacó "la libertad que nos dieron para trabajar y nos permitió hacer una serie como la que hicimos, más allá del corte que hubo, que daba sentido de realidad a cada caso".

Uso en clases

El director además recordó que los cortos han sido exhibidos en numerosas escuelas, para facilitar la comprensión del periodo histórico de la dictadura.

Muchos profesores -tanto de liceos municipales como rurales- le han dicho que ha sido un "tremendo aporte" para sus clases cuando han tenido que hablar de los derechos humanos. También ha habido docentes universitarios que agradecen que la obra pueda verse gratuitamente.

"Tampoco hemos tenido haters. La gente que trata de ocultar eso, de darle otro cariz, más político, no ha dicho nada, porque hicimos una serie que no tiene doble lectura, y ante eso da lo mismo la postura política que tengai. Son cosas que no se pueden volver a repetir", concluye.