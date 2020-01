Congreso Futuro fue inaugurado sin la presencia de presidente Piñera

El Congreso del Futuro fue inaugurado oficialmente este lunes en la tarde en el ex Congreso Nacional, con la participación de diversas autoridades, académicos y científicos, aunque sin la asistencia del presidente Sebastián Piñera.

El año pasado, el propio mandatario había sido parte de la inauguración, donde señaló que era "una tremenda oportunidad y una gran fuente de inspiración y satisfacción, y es un verdadero privilegio poder transformar a Chile, aunque sea por unos días, en una verdadera capital del conocimiento, la investigación y la sabiduría".

En medio de un 10% de aprobación según la última encuesta de Cadem, Piñera no figuraba en el programa. Su figura además había sido duramente cuestionada por invitados al Congreso que decidieron cancelar su participación, como el filósofo Franco Berardi, en protesta por la violación de los derechos humanos ejercida por el Gobierno tras el estallido social.

"Como no cumple con los anuncios, tendrá menos anuncios incumplidos", comentó al respecto Jorge Babul, académico de la Universidad de Chile y ex presidente del Consejo de Sociedades Científicas. "Quizás ya no es novedad inaugurar el Congreso y no crea que saber más ayudará al desarrollo nuestro y del país".

Lugar de encuentro de ciencia y política

En esta ocasión el evento fue encabezado por los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, Jaime Quintana e Iván Flores, respectivamente, donde Lucía López y Paloma Ávila actuaron como presentadoras.

También intervinieron el senador Guido Girardi, principal impulsor del evento, la presidenta de la Academia de Ciencias, Cecilia Hidalgo, Andrés Couve, ministro de Ciencia, Daniel Fernández, presidente de la Fundación Encuentros del Futuro, y Frances Arnold, Premio Nobel de Química y una de las principales invitadas.

Quintana destacó el Congreso Futuro como lugar de encuentro entre la ciencia, la academia y la ciudadanía, para debatir temas como el cambio climático y la problemática del género, donde aludió a la conferencia de este lunes de la nigeriana Chimamanda Ngozi.

"¿Estamos preparados para recibir vida inteligente en el futuro?", fue otra interrogante que se planteó, en un mundo de la "horizontalidad, mucho más complejo de gobernar", en un "cambio de época" donde el camino "es el diálogo" y no la represión, según dijo, además de convocar al cuidado de medio ambiente y reivindicar la Nueva Constitución, además de la inversión en ciencia y tecnología.

Flores, por su parte, destacó el Congreso Futuro como un lugar para entender "nuestras realidades" y lugar de unión "entre la ciencia y la política", donde los "avances tecnológicos" son el motor del desarrollo.

Al mismo tiempo, dijo, "Chile está siendo desafiado por un movimiento social", donde a pesar de los exitosos índices, "no fuimos capaces de corregir los abusos", reconoció.

También advirtió de que la ética debe velar por que la ciencia respeto los derechos fundamentales del ser humano, entre otro en el ámbito de la inteligencia artificial.

"En Chile no supimos escuchar a Chile, y en la Cop25 no fuimos capaces de escuchar al mundo", lamentó.

Girardi, en tanto, destacó que los invitados vienen "gratis" y sus charlas quedan a disposición del público. Recordó a Juan Asenjo, como presidente de la Academia de Ciencias, en la génesis del evento, y destacó que en "tiempos difíciles" es organizado por un abanico político amplio de senadores, que va desde la UDI al PS.

"Lo que pasa en Chile está pasando en muchos rincones del planeta", resaltó, para rescatar la necesidad de reflexión sobre temas como el cambio climático, junto con advertir que la desigualdad pone en riesgo la democracia, no sólo en nuestro país, sino el mundo, donde junto a un "colapso social" hay un "colapso ecológico".

"El ser humano ha llegado a un sitial superior, pero esas mismas tecnologías que nos han llevado hasta allí, son las principales amenazas", alertó, lo que plantea un desafío a la política, cuyas instituciones además están quedando obsoletas.

"Estamos al borde de un colapso", donde ni izquierda ni derecha tienen respuesta a los desafíos del siglo XXI, y cada vez más los algoritmos determinan qué comprar o votar y no hay alternativas a Google o Facebook, con el ciberespacio como "nuevo territorio" que se ha ido privatizando cada vez más.

Velocidad aterradora

La presidenta de la Academia de Ciencias, por su parte, reconoció que el mundo está "cambiando a una velocidad casi aterradora, y nos plantea una gran cantidad de preguntas".

Además destacó la presencia de dos Premios Nobel y que sean mujeres, y dijo que Chile "necesita más ciencia" para lograr el desarrollo, en especial en virtud del estallido social y "la necesidad de transformaciones profundas".

"Sólo la ciencia tiene la virtud de comprender el mundo para transformarlo", dijo, por lo cual rs necesario aumentar la inversión en la misma.

Esto con el fin de incluir en sociedad a todos los chilenos, y poder enfrentar crisis como el cambio climático, que vinculó con la escasez hídrica en Chile, que a su vez plantea desafíos como crear plantas resistentes a la falta de agua y asegurar la alimentación.

"Es urgente aumentar el número de científicos" en todas las áreas, indicó, no sólo para generar publicaciones sino para mejorar las condiciones de vida en la sociedad, y para los cuales es necesario lograr su inserción en condiciones dignas, sin desplazar a los ya vigentes, en áreas como la genómica o la astronomía.

Couve, por su parte, también subrayó que la ciencia es clave para lograr el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas, pero reconoció que existen múltiples actores, escenarios y situaciones.

Insistió en la necesidad de fortalecer la democracia, junto con la importancia de vincular a la academia, la ciencia, el gobiernos y la sociedad, uno de los ejes del Ministerio de Ciencia que está siendo puesto en marcha, con iniciativas como la Política Nacional de Ciencia. Destacó también la iniciativa oficial del ministerio en temas de género y la crisis social.

"El impacto de nuestra ciencia estará determinado por la calidad de nuestros científicos", dijo, por lo cual es clave formar profesionales de excelencia, donde el conocimiento esté en el centro de "nuestro desarrollo". "Esa es la llave para nuestro futuro".

Charla de Nobel

La jornada fue cerrada por Arnold, la Premio Nobel de Química, quien agradeció la invitación al evento. La científica inició su exposición mencionando su participación en la serie de televisión "Big Bang Theory", donde se interpretó a sí misma.

Arnold destacó la importancia de los científicos para enfrentar los desafíos del futuro, junto a los políticos y artistas.

Luego contó su trabajo en la época de la investigación del ADN y su afán por realizar un trabajo que fuera útil en la vida diaria. También mencionó la evolución y la lección que brinda en el sentido de la adaptación como clave para asegurar la supervivencia.

Buen camino

El evento se realiza desde el lunes hasta el jueves en el Teatro Oriente de Providencia, y su principal objetivo es “ser un espacio de reflexión para ayudar que este proceso social en busca equidad vaya por buen camino”, según afirmó este lunes el senador Guido Girardi, principal impulsor del evento.

La coyuntura por el estallido del 18 de octubre obligó a cambiar el lugar del evento y acortar su participación, aunque logró una notable paridad de género: 47% de mujeres por 53% de hombres.

Más temprano este lunes, el senador Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro -instancia que, en conjunto con la Academia de Ciencia, las universidades, la Cámara y otras entidades gubernamentales- impulsa el evento de divulgación científica más importante del hemisferio sur, señaló que Congreso Futuro “es un espacio de reflexión sobre las fronteras de los cambios que ocurren en Chile pero que son globales”.

Agregó que “debemos hacer de este proceso que busca igualdad y equidad, vaya por buen camino. La primavera árabe en Egipto derribó una dictadura, pero cayó en otra peor. Nosotros queremos que Chile camine a ser un país mejor, más democrático, más inclusivo”.

El senador destacó que a Congreso Futuro 2020 “invitamos a las mentes más brillantes del planeta, Premios Nobel, intelectuales como Chimamanda, que es la expresión del feminismo igualitario, pero el mismo tiempo hay expertos en inteligencia artificial que nos alertan que puede ser un gran aporte, como también hacer irrelevante a la democracia representativa, pues hace obsoletas a las leyes antes de ser promulgadas”.