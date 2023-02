Exposición de “Arteinsectos, la fabricación de un mundo imaginario” en Museo Fonck

Museo Fonck, 4 Nte. 784, Viña del Mar.

Hasta el 15 de marzo.

“Arteinsectos, la fabricación de un mundo imaginario”, es el nombre de la nueva propuesta artística y cultural que estará en exhibición en el Museo Fonck y que propone una puesta en valor al presentar los insectos desde la creatividad y la observación del diseñador y publicista Daniel Escalona, dando un segundo uso a materiales naturales propios de la flora local.

El proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2022, permitirá acercar a la comunidad a la entomología desde una innovadora perspectiva artística, rescatando la belleza, riqueza e importancia que los insectos representan para nuestra cultura y ecosistema promoviendo de esta forma su valor y cuidado.

Con respecto a la elección de los lugares de exhibición de la exposición, Escalona comentó que “cuando surgió la idea de postular a un Fondart, se me ocurrieron dos grandes partners: El Museo Fonck por ser un especialista connotado en entomología de la zona y el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Me alegra decir que, al reunirme con los encargados para contarles del proyecto, me dieron todo su apoyo.”

Cabe señalar, que los insectos son el grupo de animales más diversos del planeta, con una antigüedad de 350 millones de años. Su misión es fundamental en nuestro ecosistema, pues polinizan y son indicadores elocuentes del cambio climático. También son un reflejo de la biodiversidad del medio ambiente y de los ecosistemas del planeta.

Gracias a este proyecto, quienes asistan podrán conocer a través de la visión artística, diferentes especies de insectos representadas solo con materiales recolectados, que se encuentran botados en la naturaleza y que posteriormente son reinterpretados para representar a diferentes especies de insectos, muchos de ellos endémicos, pertenecientes a la zona central de Chile, que es reconocida mundialmente como un hot spot en biodiversidad.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ