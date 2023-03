El disco «The dark side of the moon» de Pink Floyd cumple 50 años

El disco "The dark side of the moon", el octavo disco de la banda británica Pink Floyd, cumplió este miércoles 50 años desde su lanzamiento, con casi 50 millones de unidades vendidas.

El disco fue grabado entre 1972 y 1973 los estudios de Abbey Road de Londres cuando la banda estaba compuesta por Roger Waters, quien había asumido como letrista principal tras la salida de Syd Barret, así como el guitarrista David Gilmour, el tecladista Richard Wright y el baterista Nick Mason.

Fue el primer gran éxito comercial de la banda surgida en Londres en 1965. Estuvo prácticamente 20 años (937 semanas) en la lista de los discos más vendidos de la lista Billboard 200.

El ingeniero de sonido fue Alan Parsons, quien ya había trabajado con la banda en "Ummagumma" (1969) y "Atom Heart Mother" (1970), mientras la mezcla final la realizó Chris Thomas, productor que había trabajado con Los Beatles en su "Álbum Blanco".

“Creo que todos sabíamos que 'The Dark Side of the Moon' era un muy buen disco cuando lo terminamos. Sin dudas, una obra completa mucho mejor que cualquier cosa que hubiéramos hecho antes pero que, por descontado, no ofrecía ningún indicio de potencial comercial, de modo que yo me quedé tan sorprendido como todo el mundo cuando sencillamente empezó a tener tanto éxito”, escribió posteriormente Nick Mason en su libro "Dentro de Pink Floyd".

Ahora, Roger Waters anunció que acaba de grabar una nueva versión de "The Dark Side of the Moon" y que planea publicarla en mayo.

"Es porque no fue suficiente la gente que reconoció sobre qué se trataba, qué estaba diciendo en ese momento", explicó el músico en una entrevista con The Daily Telegraph.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ