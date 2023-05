Con Pedro Pascal y film sobre genocidio selknam llega Chile a Cannes

Pascal se luce en la nueva realización del director español Pedro Almodóvar, “Extraña forma de vida”, que también cuenta con la participación del actor estadounidense Ethan Hawke. Este mediometraje, de 30 minutos, rodado en el sur de España (en Almería), estará en Sección Oficial (fuera de competencia) y tiene como protagonista a Pascal, siendo el primer chileno en trabajar con Almodóvar.

Con el largometraje “Los Colonos”, de Felipe Gálvez, y la coproducción del filme argentino “Los Delincuentes”, de Rodrigo Moreno, Chile llegará con fuerza a la nueva edición del Festival de Cannes, en Francia, el próximo martes.

El objetivo será competir en la sección “Una Cierta Mirada”, la segunda en importancia del certamen.

Esta partida doble se suma a la destacada presencia del actor nacido en Santiago y reconocido por las series The Last of Us, Mandalorian, Narcos y Juego de Tronos, Pedro Pascal, en la nueva producción de Pedro Almodóvar que tendrá su estreno mundial en el encuentro.

Pascal y Almodóvar

Pascal se luce en la nueva realización del director español Pedro Almodóvar, “Extraña forma de vida”, que también cuenta con la participación del actor estadounidense Ethan Hawke.

Este mediometraje, de 30 minutos, rodado en el sur de España (en Almería), estará en Sección Oficial (fuera de competencia) y tiene como protagonista a Pascal, siendo el primer chileno en trabajar con Almodóvar.

Pascal tiene rol coprotagónico con el famoso actor norteamericano, en este western donde un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek.

Viene a visitar al Sheriff Jake (Ethan Hawke). Veinticinco años antes ambos, el sheriff y Silva (Pedro Pascal), el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo.

Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad.

Film selknam

En tanto, “Los Colonos”, ópera prima de Gálvez, lidera la presencia fílmica chilena en el festival, con un largometraje que ya en 2020 fue seleccionado por el programa Next Step de la Semana de la Crítica.

Este largometraje es una producción de 8 países: Chile, Argentina, Reino Unido, Taiwán, Francia, Dinamarca, Suecia y Alemania.

Las casas productoras están encabezada por Quijote Films (Chile), Rei Cine (Argentina), Quiddity Films (Reuno Unido), Volos Films (Taiwán) en co-producción con Cine Sud Promotion (Francia), Snowglobe (Dinamarca), Film I Väst (Suecia) y Sutor Kolonko (Alemania).

“Siempre supimos que era una película ambiciosa, difícil de hacer, porque era de época, por ser en Tierra del Fuego, por tener casting bilingüe (inglés/español) tuvimos que buscar muchas ayudas, muchas coproducciones”, señaló el director.

La historia trata sobre tres jinetes que son contratados por un rico terrateniente para marcar el perímetro de su propiedad. La expedición, compuesta por un joven nativo, un mercenario y un imprudente teniente, pronto se convierte en una incursión civilizadora.

El reparto cuenta con grandes actores, entre los que destacan Mark Stanley (británico, Juego de Tronos), Sam Spruell (británico, Doctor Who) y Alfredo Castro (chileno, El club, Karnawal, Desde allá).

A través de este título, Chile vuelve después de 12 años a “Una Cierta Mirada”, sección creada en 1978 donde se descubren y potencian nuevos realizadores.

Delincuentes

Finalmente, Chile se hace presente a través de una coproducción con Argentina por medio de “Los Delincuentes”, una creación del cineasta Rodrigo Moreno.

En este caso, en el que Chile participa en la producción de la mano de Jirafa films, el director, Rodrigo Moreno, destaca que el país fue el primero en entrar en la película con fondos de coproducción y es también la primera vez que trabaja con Chile, aunque suele hacer parte de la posproducción de sus películas en la capital chilena.

Además, ha incluido al realizador chileno Javier Zoro (Mapamundi, 2013) radicado en Argentina, y que en su estreno actoral trabaja un personaje que en esta ficción es también un director de cine.

Se trata de un drama de acción en el que dos empleados de banco, Morán y Román, en un determinado momento se cuestionan la vida rutinaria que llevan, y deciden cometer un delito.

