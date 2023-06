Morrissey anuncia concierto en Chile para celebrar sus 40 años de trayectoria

El exvocalista de The Smiths se presentará el 21 de septiembre en Santiago, en un tour donde pasará también por Perú, Colombia, México, Argentina y Brasil.

El reconocido cantante inglés, Morrissey anunció que se embarcará en una gira por América Latina en los próximos meses. La gira, que presenta los 40 años de Morrissey, comenzará en la Ciudad de México el 10 de septiembre y concluirá con una épica carrera de cuatro espectáculos en la ciudad de Nueva York. Cada noche en esta gira destacarán las canciones favoritas de las canciones que te hicieron llorar y las canciones que te salvaron la vida, desde los primeros días de The Smiths hasta la actualidad.

El artista anunció una gira por Latinoamérica que también incluirá México, Brasil, Argentina y otros países. El concierto en Chile está programado para el 21 de septiembre, según una publicación en su cuenta de Instagram que se ha viralizado.

La influencia y el legado musical de Morrissey es irrefutable. Ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes del pop británico, así como uno de los mejores letristas de su generación, Morrissey tiene trece álbumes de estudio en solitario, una serie de discos No.1 y un premio Ivor Nostello por Contribución Sobresaliente a la Música Británica.

Como cantante principal de The Smiths marcó para siempre la historia de la música con tan solo cuatro discos. Como solista ha consolidado un sonido que aún hoy resuena con su próximo disco ‘Without Music The World Dies’, una declaración explícita de amor por la música, que lo ha convertido en una de las voces más aclamadas de las últimas cuatro décadas. Cuando el sencillo debut de The Smiths, “Hand In Glove”, apareció por primera vez hace 40 años, el panorama musical cambió para siempre y lanzó un rico catálogo de canciones que incluye himnos como “This Charming Man”, “How Soon Is Now? ”, “There Is A Light That Never Goes Out”, “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart”, “First of the Gang to Die” y muchos, muchos más. Esta gira será una celebración de las canciones que han resonado entre los fanáticos de todo el mundo durante 40 años.

