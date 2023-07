Terminó paro en Ministerio de las Culturas

El sindicato AFUCAP tomó la decisión este lunes, luego que el pasado 20 de junio depusiera la movilización ANFUCULTURA, el otro sindicato de la secretaría de Estado. Respecto a sus demandas consideran que “no se han revisado con la seriedad que amerita y hasta la fecha, la respuesta por parte de las autoridades ha sido desprolija, lo que denota el desconocimiento, desinterés y falta de voluntad existente”. “Hoy señalamos con mayor fuerza que existen problemas profundos y estructurales”, indicó un comunicado.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (AFUCAP) anunció este lunes mediante un comunicado que depone el paro que afectó esa secretaría de Estado desde el pasado 18 de mayo.

AFUCAP, con unos 250 miembros entre los 900 funcionarios del ministerio, sigue de esta manera la decisión tomada por el otro sindicato de funcionarios, Anfucultura (450 miembros), que aceptó el pasado 20 de junio la oferta de las autoridades.

La declaración señala que el sindicato se mantendrá en “estado de alerta” y que la determinación de mantener las movilizaciones bajo este escenario de alerta y vigilancia “se debe a la intransigencia, falta de voluntad y pretensión de imponer unilateralmente un acuerdo por parte de nuestras autoridades, del cual no somos parte”.

“El acuerdo firmado entre estas y ANFUCULTURA no atiende de manera seria y responsable las problemáticas que nos afectan como institución”, agrega la declaración.

“Hoy señalamos con mayor fuerza que existen problemas profundos y estructurales, y este Paro nacional de dos meses, obedece a ese diagnóstico y no únicamente a un tema de nivelaciones salariales. Mientras no se aborden las diferentes problemáticas en su totalidad y con todos los actores y asociaciones, resulta inviable firmar un acuerdo, que excluye a buena parte de los trabajadores y trabajadoras y que no asegura la organización, el trabajo eficiente ni el bienestar de esta institución”, advirtió AFUCAP.

En este sentido, “ante discursos que pretenden atribuir una responsabilidad a esta asociación por no suscribir el protocolo de la negociación, señalamos enfáticamente que los acuerdos deben obedecer a las demandas de todos los trabajadores y trabajadoras, y no sólo a lo emitido por un gremio”.

“Las mejoras pactadas,además, deben reflejar las necesidades de las regiones y de nuestros compañeros contratados en calidad de honorarios, quienes también trabajan en condiciones de precariedad y, sin embargo, aportan a los logros institucionales día a día. Por lo tanto, lo ocurrido y celebrado el día 20 de junio podría constituir una práctica antisindical, al dar por finalizada una movilización nacional como resultado de un acuerdo unilateral”, indicó el comunicado.

“A lo largo del país, durante estos dos meses de paro, las trabajadoras y los trabajadores hemos levantado propuestas técnicas, detalladas y sólidas que permiten la instalación responsable y definitiva de nuestra institución, considerando condiciones dignas para todas y todos. No obstante, consideramos que no se han revisado con la seriedad que amerita y hasta la fecha, la respuesta por parte de las autoridades ha sido desprolija, lo que denota el desconocimiento, desinterés y falta de voluntad existente”.

Por lo anterior, “hemos decidido no firmar y mantenernos firmes respecto a lo que consideramos justo y urgente. Lamentamos profundamente no haber logrado nuestro cometido, de cimentar las bases para las mejoras que necesita nuestro Ministerio. Igualmente la seguidilla de errores y desaciertos cometidos por nuestras autoridades de turno, que han tenido en la palestra a la institución, es por lo mismo, que este estado de alerta será permanente y significará la fiscalización de la probidad y transparencia de las acciones que se adopten”.

“Es por ello que continuaremos participando de las mesas de trabajo y todos los espacios decisionales, que nos ampara la ley en cuanto a participación funcionaria. Como trabajadoras y trabajadores de cultura, no claudicaremos en seguir esforzándonos por entregar una mejor calidad de servicios, pues la misión de este Ministerio así lo demanda junto a nuestras convicciones y respeto por el trabajo que realizamos”.

Finalmente, los trabajadores señalan que sus demandas “continúan vigentes, por lo tanto, estaremos atentas y atentos a la construcción de la orgánica ministerial, a la carrera funcionaria, a la formulación de nuevos programas, a los procesos de jubilación y las contrataciones de honorarios, así como a cualquier incorporación de asesores/as y su debida salida al momento que esta administración deje de gobernar”.

