Ministro Jaime de Aguirre no cree que “haya sido un error” rechazar invitación de Feria de Frankfurt

“Yo tengo una responsabilidad que asumo personalmente: estamos trabajando para que en lugar de 2025, seamos los anfitriones en 2026, 2027 o 2028, es decir, más adelante. Pero estamos en contacto y en conversaciones muy cordiales con la feria”, agregó en una entrevista con el diario El País.

“No creo que haya sido un error”. Así respondió el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, al diario El País sobre el rechazo a ser país invitado de honor en la Feria de Frankfurt.

De Aguirre dijo que “es un compromiso enorme, extraordinariamente grande. Y no solo en dinero. Se ha dicho que no fuimos a Frankfurt por plata, pero eso no es así. El compromiso administrativo que conlleva es muy grande. Había una preparación escasa, además de todo el tema de los dineros, así que preferimos postergar. Ese tema no le pareció bien al presidente Boric y con toda razón, porque es un hombre muy ligado a la cultura y, por lo tanto, tiene todo el derecho –y todo el deber, probablemente–, de dar líneas al respecto”.

“Yo tengo una responsabilidad que asumo personalmente: estamos trabajando para que en lugar de 2025, seamos los anfitriones en 2026, 2027 o 2028, es decir, más adelante. Pero estamos en contacto y en conversaciones muy cordiales con la feria”, agregó.

Apelación de Boric

Asimismo, aunque el Presidente Gabriel Boric públicamente pidió intentar revivir su decisión, el ministro explicó que “lo conversamos, pero no fue posible”.

“Estamos encima, no es fácil. Pero la respuesta hacia la feria es que probablemente podamos en 2027 y que estamos trabajando para eso, para que pueda ser lo antes posible. Aparte de eso, es importante señalar que no es que Chile desaparezca de la feria de Frankfurt. Chile acudirá, como ha participado muchas veces y lleva su producción y participa de los negocios que se transan. Eso nos tiene muy tranquilos”.

Al ser consultado que si cuando el ministro asumió en marzo, ya estaba cursada la invitación formal, respondió que “no estaba cursada”.

“No es que hayamos rechazado una invitación que llegara en una tarjeta dorada. No, no es así. Es una postulación para ser invitado de honor que acarrea un montón de otras responsabilidades. Se postula para figurar como invitado de honor al que se le da un tratamiento especial, pero las responsabilidades son enormes. No rechazamos una invitación, sino que desistimos del proceso de postulación, que es distinto”, dijo.

Otros países

El ministro además subrayó que no es la primera vez que un país desiste de participar.

“Lo hizo Canadá, Francia y, por lo tanto, no estamos ante una hecatombe por no haber querido. Pero bueno, yo respondo a las coordenadas que dio el presidente de la República, que las considero muy acertadas. Él me pidió tratar de estar el 2025 y no se pudo. Pero estaremos en 2027, 2026”.

¿Por qué De Aguirre no discutió con el presidente si se asistía como invitado de honor?

“Porque yo pensé que estaba dentro de las atribuciones del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. De hecho desistimos, no estamos yendo, y al presidente no le pareció una buena idea. Lo conversamos, tratamos de revertirlo y no se pudo”.

“No he hecho la reflexión de cuál razón fue antes y cuál es después, pero sobre todo es importante que se sepa que es demasiado poco tiempo. Frankfurt exige montar una oficina, que uno traduzca una cantidad enorme de libros, no es un tema de ir o no ir”.

Al ser consultado sobre si fue un error no ir, De Aguirre manifestó:

“Es opinable, es opinable… pero yo no creo que sea un error, ni menos un error consciente. Les pedí [a los organizadores de la feria] postergarlo y así ocurrió. Tampoco es bueno participar como invitado de una manera mediocre. Me parece que la preparación de cuatro o cinco años de postulaciones algo está diciendo”.