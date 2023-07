Subsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez renuncia y Presidente ordena sumario en su contra

Andrea Gutiérrez renunció a la subsecretaría por la adjudicación de recursos a una corporación de la que ella había sido directora. Por lo que el Presidente Gabriel Boric ordenó iniciar un sumario administrativo en su contra.

La subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez presentó la renuncia al cargo este viernes y el Presidente Gabriel Boric ordenó iniciar un sumario administrativo en su contra.

Mediante un comunicado, el Gobierno informó la salida de Gutiérrez que se hará efectiva el lunes, además de un sumario administrativo en la repartición.

“El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha ordenado la instrucción de un sumario administrativo a la Subsecretaria de la Cultura y las Artes, Andrea Gutiérrez. Asimismo, la Subsecretaria ha puesto su cargo a disposición y su renuncia se hará efectiva el día lunes 31 de julio”, señala el comunicado.

Si bien la ahora exsubsecretaria fue cuestionada en los últimos días por la asignación de fondos a la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile, organización que era representada legalmente por Teresita Ugarte, pareja de Pablo Casals, exjefe de gabinete de la subsecretaria cuando ocurrieron los hechos. Desde el Gobierno, descartaron que su renuncia este relacionada a este caso.

Según información recabada por El Mostrador, Gutiérrez se percató que aprobó la adjudicación a dos proyecto a una institución de la que ella había sido directora.

Tras darse cuenta del traspaso por $45 millones de pesos a la exhibición de artistas en Plaza de Armas y un segundo proyecto por $250 millones de pesos por el reemplazo de la cubierta de un domo de la Plaza de las Culturas, Gutiérrez alertó al Ejecutivo y solicitó un sumario administrativo en su contra.

Cabe destacar que durante su cargo organizaciones de funcionarios ya habían solicitado su renuncia y este viernes los trabajadores del Ballet Folclórico Nacional (Bafona) realizaron en protesta a la gestión de la Subsecretaria de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Andrea Gutiérrez.

“Haciendo un especial énfasis que la mía es una opinión personal y no representa a las organizaciones de las cuales formo parte, debo expresar que me parece injusta y precipitada la medida. Siento un profundo respeto por la subsecretaria Gutierrez por su intachable y destacada trayectoria como gestora cultural, dentro y fuera del MINCAP. Me resulta incomprensible”, expresó Mario rojas, presidente de la Unión Nacional de Artistas (UNA).