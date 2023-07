Funcionarios del Ministerio de las Culturas piden salida de subsecretaria Andrea Gutiérrez

“La instalación de su administración se hizo sin diagnóstico de la situación, se desarmaron equipos y todavía no se reúne con quienes componen la Subsecretaría. No nos conoce y no sabe qué exac­tamente hacemos”, señala un grupo de dirigentes de la entidad Anfucap.

La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (ANFUCAP) reiteró este domingo su pedido de renuncia a la subsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez.

Gutiérrez manifestó en una entrevista publicada este fin de semana por el diario La Tercera que, en medio de las movilizaciones que han realizado los trabajadores de la secretaría de Estado, “en las mesas de conversación, nunca estuvo en cuestión mi presencia en el Ministerio, entre otras cosas”.

Sin embargo, un grupo de dirigentes manifestó su “profunda desazón y preocupación por las palabras emitidas, puesto que no corresponden a la realidad en algunos puntos muy importantes tanto para las y los fun­cionarios de esta institución, como para la moviliza­ción, que ya está pronta a cumplir dos meses”, en una carta publicada por el mismo medio.

“Queremos precisar que en el petitorio de la Región Metropolitana sí se solicita su renuncia, dado que es su responsabilidad la administración del servicio, el que ciertamente ha tenido falencias desde su crea­ción en 2018, pero que se han visto profundizadas desde marzo de 2022, cuando asume el cargo”.

“La instalación de su administración se hizo sin diagnóstico de la situación, se desarmaron equipos y todavía no se reúne con quienes componen la Subsecretaría. No nos conoce y no sabe qué exac­tamente hacemos”.

La declaración es firmada por los dirigentes July Tapia (Atacama), María José Bolbarán (Metropolitana), Sergio Moya (Maule), Pamela Aravena (Biobío) y CristiánVargas (Magallanes), presidentes regionales de Anfucap.

Los aproximadamente 900 funcionarios del Ministerio está divididos en dos sindicatos, Anfucap (250 afiliados) y Anfucultura (450). Éste último se bajó de la más reciente movilización.

