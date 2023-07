Nona Fernández sobre los 50 años del golpe de Estado: “Estamos en un momento de completo retroceso”

La escritora, dramaturga y actriz conversó con El Mostrador acerca de “Duelo” el monólogo que protagoniza en Matucana 100 y el reestreno de Space Invaders en Teatro UC. Además, relata sobre el rol que han jugado las artes en la memoria y la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. “Todo lo que hemos hecho, que no es poco, no ha surtido los efectos que debiesen haber surtido. Todavía tenemos una población importante de nuestro país que justifica el golpe militar, que habla del presidente Pinochet, que lo considera un estadista, hay grandes intelectuales, no sé si intelectuales a estas alturas, que piden a sectores a los familiares de las víctimas y sectores de la izquierda que detengan su duelo, lo que me parece un acto temerario”, señala.

